Entrada de turistas é suspensa em Fernando de Noronha

O governo do Pernambuco suspendeu os pousos e decolagens no aeroporto de Fernando de Noronha a partir deste sábado (21). No momento, há registro oficial de uma pessoa na ilha com sintomas do novo coronavírus.
O secretário estadual de Saúde, André Longo, disse em nota que o objetivo da medida é resguardar os moradores do arquipélago. O paciente de Noronha contraiu o vírus no estágio comunitário, quando não se identifica a origem da transmissão.
O anúncio da suspensão foi feito na última terça-feira (17), para permitir que os turistas na ilha pudessem organizar sua saída.