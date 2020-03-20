Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Entrada de turistas é suspensa em Fernando de Noronha
Covid-19

Entrada de turistas é suspensa em Fernando de Noronha

O secretário estadual de Saúde, André Longo, disse em nota que o objetivo da medida é resguardar os moradores do arquipélago

Publicado em 20 de Março de 2020 às 17:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 17:50
Fernando de Noronha: um dos melhores destinos de férias para fazer fotos incríveis Crédito: Reprodução/Instagram Noronhalovers
O governo do Pernambuco suspendeu os pousos e decolagens no aeroporto de Fernando de Noronha a partir deste sábado (21). No momento, há registro oficial de uma pessoa na ilha com sintomas do novo coronavírus.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O secretário estadual de Saúde, André Longo, disse em nota que o objetivo da medida é resguardar os moradores do arquipélago. O paciente de Noronha contraiu o vírus no estágio comunitário, quando não se identifica a origem da transmissão.
O anúncio da suspensão foi feito na última terça-feira (17), para permitir que os turistas na ilha pudessem organizar sua saída.

Veja Também

Barroso descarta suspender eleições por causa de coronavírus

Coronavírus: Estamos fazendo o que o presidente não está, diz Doria

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que guerra no Irã virou um teste de resistência - e de tempo
Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Pode ter radar sem placa de aviso? Veja o que diz a lei
Trio é indiciado por golpe com prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova do Imigrante
Trio é indiciado por golpe que causou prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados