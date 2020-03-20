Entrada de turistas é suspensa em Fernando de Noronha

Fernando de Noronha: um dos melhores destinos de férias para fazer fotos incríveis Crédito: Reprodução/Instagram Noronhalovers

O governo do Pernambuco suspendeu os pousos e decolagens no aeroporto de Fernando de Noronha a partir deste sábado (21). No momento, há registro oficial de uma pessoa na ilha com sintomas do novo coronavírus.

O secretário estadual de Saúde, André Longo, disse em nota que o objetivo da medida é resguardar os moradores do arquipélago. O paciente de Noronha contraiu o vírus no estágio comunitário, quando não se identifica a origem da transmissão.