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Sem distanciamento social

Entrada de Santos registra congestionamento em início de megaferiado

Assim como outras cidades da Baixada Santista e litoral, Santos realiza uma barreira no acesso ao município para evitar a entrada de turistas durante a pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 18:03

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 18:03

Banhistas na praia da Baleia, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo
Megaferiado é uma tentativa de aumentar a taxa de isolamento social Crédito: Folhapress
Santos registrou congestionamento na entrada da cidade na manhã desta quarta-feira (20), dia do início do megaferiado na cidade de São Paulo.
De acordo com a Ecovias, o tráfego foi reflexo da triagem de veículos na entrada do município, que vem sendo realizada desde 22 de março nos feriados.
Por volta de 9h, o congestionamento estava entre os quilômetros 61 e 65. Já perto das 12h, diminuiu um pouco, mas continuou entre os quilômetros 62 e 65.
Assim como outras cidades da Baixada Santista e litoral, Santos realiza uma barreira no acesso ao município para evitar a entrada de turistas durante a pandemia.
Segundo a prefeitura, apenas na manhã desta quarta foram abordados 102 veículos nos bloqueios da cidade, sendo que dois tiveram que retornar aos seus municípios de origem.

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Os carros que sofrem a abordagem são os que possuem placas de outras cidades. Os motoristas precisam comprovar imóvel na cidade ou trabalho em serviços essenciais.
Eles são informados de que a cidade está em calamidade pública, com praias e hotéis fechados, e os guardas orientam pelo retorno das pessoas às suas casas.
Segundo a Ecovias, a Anchieta também registrou tráfego lento entre os quilômetros 39 e 40, devido ao excesso de veículos pesados.
A Baixada Santista tem mais de 4.400 casos do novo coronavírus, com 273 óbitos. A cidade de Santos, maior da região, tinha cerca de 80% de ocupação dos leitos de UTI.
O estado de São Paulo chegou a 65.995 casos confirmados e 5.147 óbitos nessa terça-feira (19). 

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