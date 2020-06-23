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Educação

Entidades pedem suspensão de edital do MEC para compra de livros

Entidades afirmam que as regras para seleção das obras não seguem critérios técnicos e ferem leis educacionais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 11:43

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 11:43

Estudo para concurso público
Educação Crédito: Pixabay
Um grupo de 118 entidades assinou uma representação para que o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Ministério Público Federal (MPF) suspendam edital do Ministério da Educação para a compra de livros didáticos para a educação infantil. Eles afirmam que as regras para seleção das obras não seguem critérios técnicos e ferem leis educacionais.
O edital publicado em 21 de maio prevê a compra de livros didáticos e literários para crianças da educação infantil (dos 0 aos 5 anos) matriculadas na rede pública, o que representa mais de 6,3 milhões de alunos. Por considerar que as regras contrariam a legislação vigente, as entidades dizem que há "iminente risco ao patrimônio público pela malversação dos recursos".
A previsão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), responsável pela compra, é de que os livros cheguem às escolas em 2022.
A representação feita pela Associação Brasileira de Alfabetização (Abalf) argumenta que a compra e adoção de livros didáticos para crianças da pré-escola (4 e 5 anos) fere os pressupostos da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

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"A adoção de livros didáticos reforça a lógica transmissiva de conteúdos escolares, mais detidamente aqueles relacionados à alfabetização e aos conhecimentos lógico-matemáticos, comprometendo a finalidade da educação infantil com o desenvolvimento integral das crianças", diz a representação.
A legislação brasileira prevê que essa etapa da educação seja voltada ao desenvolvimento de aspectos físicos, afetivos, intelectuais, linguísticos e sociais das crianças. "Práticas educativas que empregam o livro didático não apenas restringem as experiências infantis, ao priorizarem os conteúdos disciplinares, como também retiram dos professores a autonomia", diz representação.
As entidades também destacam que o edital restringe as obras que poderão ser selecionadas ao determinar que os livros terão que seguir metodologia de alfabetização baseada em evidências científicas, como as das áreas das ciências cognitivas. O método é defendido pela Política Nacional de Alfabetização (PNA), lançada no ano passado por Carlos Nadalim, secretário de Alfabetização do MEC.
A PNA do governo Bolsonaro prioriza o chamado método fônico (que se concentra a atenção na relação entre sons e letras). Defensores do método fônico argumentam que há evidências científicas robustas sobre sua eficácia.

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"Eles entendem que essa linha, baseada apenas na neurociência e neurolinguística, é a única que tem evidências científicas, desconsiderando as outras áreas que também têm evidências científicas para a alfabetização", disse Mônica Correa, diretora da Abalf.
A restrição metodológica pode levar ao favorecimento a grupos específicos de autores e editores, segundo a representação, "o que se constitui como antidemocrático e, sobretudo, inconstitucional, fato gravíssimo para qualquer edital que envolva grande monta de recursos públicos".
Ainda não há um valor definido para o edital, já que o montante depende da adesão dos municípios ao programa. No entanto, as compras do PNLD têm orçamentos milionários. No ano passado, por exemplo, a aquisição de livros para 12 milhões de alunos dos anos iniciais do ensino fundamental custou mais de R$ 458 milhões.
"Há um desvio de finalidade do edital por impor uma concepção pedagógica que é o uso do livro didático e depois por impor um material com uma única metodologia de alfabetização, ambos em desacordo com a legislação educacional. É grave por tirar a autonomia das escolas e municípios sobre como ensinar e pode favorecer determinados grupos", disse Salomão Ximenes, professor da UFABC.

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A representação também destaca que a continuidade do edital pode violar o princípio de colaboração da União com os municípios, já que os secretários municipais de educação também pediram alterações nas regras.
Quando a minuta do edital foi lançada em abril, a Undime (entidade que representa os secretários municipais) encaminhou pedido ao FNDE para revisão das regras e disse estar preocupada com o "enfoque preparatório para o ciclo de alfabetização" e por "desconsiderar o desenvolvimento da criança na sua integralidade" em desacordo com o que prevê a BNCC.
Procurados, o MEC e o FNDE não se posicionaram sobre os questionamentos ao edital.

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