Entenda como vai funcionar a propaganda eleitoral no rádio e na TV

Horário eleitoral gratuito começa no dia 31 de agosto nas rádios e na televisão Crédito: Reprodução | TSE

O horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, que começa a partir do próximo dia 31 de agosto, terá 35 dias de duração. Dividido em blocos, os candidatos a presidente e a governador serão exibidos em dias alternados. Além disso, de acordo com regulamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), diariamente os partidos terão direito a 70 minutos de inserções diárias que devem ser divididos em partes iguais para candidatos às eleições majoritárias e proporcionais.

Os programas dos candidatos a presidente serão exibidos às terças, quintas e aos sábados. Os candidatos ao governo terão seus programas exibidos às segundas, quartas e sextas, mesmos dias em que serão exibidas as campanhas dos candidatos ao Senado. Nos domingos, não haverá propaganda. Os programas dos candidatos a deputado federal serão exibidos às terças, quintas e sábados, e dos candidatos a deputado estadual e distrital, às segundas, quartas e sextas.

Nesta quinta (23), o TSE divulgou a ordem de quem aparecerá nos dois blocos diários dos candidatos à Presidência que irão ao ar durante o primeiro turno. O programa dos presidenciáveis na TV começa no dia 1º de setembro, um sábado. Foi definido um rodízio, e a candidata da Rede à Presidência, Marina Silva, será a primeira a aparecer, seguida de Cabo Daciolo (Patriota), José Maria Eymael (PSDC), Henrique Meirelles (MDB), Ciro Gomes (PDT), Guilherme Boulos (PSOL), Geraldo Alckmin (PSDB), Vera Lúcia (PSTU), Lula (PT), João Amoêdo (Novo), Álvaro Dias (Podemos), Jair Bolsonaro (PSL) e João Goulart Filho (PPL).

Além disso, foi definido pelo TSE, a partir dos cálculos dos tempos de propagandas dos 13 candidatos, que a sobra de 9 segundos de propaganda será destinada ao último candidato que falar em cada um dos blocos diários. Depois do primeiro dia, a ordem vai sendo alterada até que todos sejam contemplados igualmente com o tempo de sobra. Ao todo serão 25 minutos para as eleições majoritárias e proporcionais, sendo que metade deste tempo (12 minutos e meio) será destinado aos 13 candidatos à Presidência. Nestes dias o restante do tempo ficará para as propagandas dos candidatos a deputado.

TSE também divulgou a divisão do tempo que cada candidato à Presidência terá direito nos dois blocos de propaganda partidária, que é calculado levando em conta a bancada na Câmara dos Deputados das siglas que compõem a chapa do candidato. De acordo com a divisão, Geraldo Alckmin (PSDB, PRB, PP, PTB, PR, PPS, DEM, PSD, SDD) terá 5 minutos e 32 segundos; seguido de Lula (PT, PCdoB e PROS), com 2 minutos e 23 segundos; Henrique Meirelles (MDB e PHS) com 1 minuto e 55 segundos; Álvaro Dias (Pode, PSC, PTC, PRP), com 40 segundos; Ciro Gomes (PDT-Avante), com 38 segundos; Marina Silva (Rede-PV), 21 segundos; Guilherme Boulos (PSOL- PCB ),13 segundos; Jair Bolsonaro (PSL), 8 segundos; Cabo Daciolo (Patriota), 8 segundos; Vera Lúcia (PSTU), 5 segundos; João Amoêdo (Novo), 5 segundos e João Goulart Filho (PPL), com 5 segundos.