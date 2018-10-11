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Início do 2º turno

Entenda as ideias de Bolsonaro e Haddad sobre reforma da Previdência

Candidato do PSL propõe flexibilização da reforma; já o do PT fala em corte de privilégios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 01:29

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 01:29

Previdência: reforma tem sido um dos temas discutidos neste segundo turno Crédito: Vitor Jubini
Considerado pelo mercado um presidenciável mais adepto às reformas, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) deu sinais de que quer flexibilixar a proposta de mudança na Previdência apresentada por Michel Temer (MDB) e de que vai propor uma reforma mais branda. Avaliando que o projeto atual não passará na Câmara, ele falou em um texto mais consensual que, para especialistas, pode não resolver o déficit do sistema.
Acredito que a proposta do Temer como está, se bem que ela mudou dia após dia, dificilmente será aprovada. A proposta deve ser mais consensual, disse Bolsonaro em entrevista à Band. Segundo o candidato, em seu eventual governo as mudanças previdenciárias serão tratadas vagarosamente. Se você fizer com calma e devagar, você chega lá, afirmou.
Na avaliação do militar, o grande gargalo da Previdência é o serviço público. Sem detalhar muito sua proposta, ele citou a ideia de estabelecer uma idade mínima de 61 anos (menor que a proposta atual, de 62 anos para mulheres e 65 para homens). Um homem do serviço público se aposenta hoje com 60 anos. Vamos botar 61. Você aprova. Se você botar 65 logo de cara, você não vai aprovar porque a esquerda vai fazer uma campanha enorme, dizendo, por exemplo, que no Piauí a expectativa de vida é de 69 anos de idade.
Também na terça-feira (09), o coordenador político de sua campanha, deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), já havia declarado que a reforma de Temer não faz parte do programa de governo de Bolsonaro e que a base dele não deve se movimentar, caso seja eleito, para a aprovação do texto ainda neste ano.
Não tem no plano, não tem nas conversas, disse. O Jair não era a favor dessa reforma e a maioria das pessoas que o apoiaram não são a favor dessa reforma porque ela é ruim. É uma porcaria e não resolve nada.
PRIVILÉGIOS
 
Apesar da resistência de setores do partido, Fernando Haddad (PT) afirmou que o tema não é um tabu e que pretende fazer uma reforma da Previdência com corte de privilégios.
Todos os auxílios que extrapolam o teto terão que ser cortados. O teto constitucional terá que ser respeitado, disse ontem ressaltando que buscará uma convergência entre os regimes próprios da União, dos Estados, do DF e dos municípios com o regime geral.
Também sem detalhamento, o candidato citou no debate da TV Globo na quinta-feira (27) que tiraria da discussão da idade mínima quem ganha até uma determinada faixa de renda e o trabalhador rural.
NÃO RESOLVE
 
Na avaliação do economista e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Paulo Tafner, nenhum dos dois candidatos acenou ainda com uma proposta que mereça o nome de reforma. Para ele, apenas as ideias faladas não resolvem o problema.
São apenas ideias e ainda muito vagas e incipientes. Tem se evitado falar disso pela campanha. Parece haver uma convergência na avaliação dos candidatos de combater privilégios, que é um problema. Mas do ponto de vista fiscal o maior é o regime geral. Apenas mexer em privilégios é pouco, não resolve. Tem que atacar todos os problemas, analisou.
ENTENDA
A proposta atual
Parada hoje na Câmara, a proposta de reforma da Previdência prevê a elevação da idade mínima para 62 anos para mulheres e 65 para homens para trabalhadores da iniciativa privada e servidores, com regra de transição de 20 anos, com tempo de contribuição de 40 anos.
A ideia de Bolsonaro
O candidato quer uma reforma mais branda, com idade mínima em 61 anos, mas não explicou se isso seria para homens e mulheres e valeria para servidores e pessoas do setor privado. Ele pretende excluir militares da reforma.
A ideia de Haddad
Sem especificar uma idade mínima, a candidato já falou em tirar da discussão quem ganha até uma determinada faixa de renda e trabalhadores rurais. Ele também já falou em combater privilégios e auxílios que extrapolam o teto constitucional.

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