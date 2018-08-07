Entenda a mudança de partido em cima da hora do coronel Foresti

A mudança, não só de palanque, mas de partido do tenente-coronel da PM Carlos Alberto Foresti chamou a atenção dado o desfecho aos 45 minutos do segundo tempo. Até sábado (04), ele disputaria o governo do Estado pelo PSL. No domingo (05), já após ser substituído pelo correligionário Carlos Manato na chapa, disse que tentaria uma vaga na Assembleia Legislativa pelo mesmo PSL. Já nesta segunda-feira (06), definiu que vai disputar a Câmara Federal pelo PHS. Mas pode isso a esta altura do campeonato?
Como é militar da ativa, Foresti não precisa de filiação partidária. Isso é até vedado. A rigor, ele não estava filiado ao PSL, apenas seria aprovado na convenção do partido para entrar na corrida eleitoral. "Ele não se filia. A legislação permite que o militar seja escolhido em convenção e aí ele comunica ao comando militar a sua escolha. O partido registra a candidatura dele. Juridicamente, ele não chega a ser filiado. Passa a ser filiado se for eleito", afirma o advogado eleitoral Marcelo Nunes.
Mas Foresti também não foi escolhido na convenção do PHS, realizada no sábado, antes de toda a reviravolta. "Hoje (segunda-feira) era o último dia. Fizemos uma ata complementar e incluímos o nome dele para federal", contou o presidente estadual do PHS, Rogerinho Pinheiro.
EM ABERTO
"Nossa ata ficou em aberto na convenção no dia 4 com plenos poderes para nossa Executiva ampliar, substituir ou reduzir a chapa de candidatos. Nesse meio tempo tivemos a conversa com o Foresti, que manifestou interesse em disputar. Como estava dentro do prazo legal, no dia 5, ele passou a integrar a chapa numa ata complementar", complementa o vice-presidente do PHS, Danilo Juffo.
Vários partidos deixaram a ata da convenção em aberto para fazer acertos posteriormente. A ata deve ser entregue à Justiça Eleitoral até 24 horas após a realização da convenção. Já o documento com a descrição das coligações partidárias, e outros arranjos que também ficaram para depois das convenções na maioria dos partidos, como a inclusão e exclusão de candidatos, pode ser feito em separado e tem que ser entregue nesta segunda, de acordo com orientação da Procuradoria Regional Eleitoral.