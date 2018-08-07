Entenda a mudança de partido em cima da hora do coronel Foresti

Carlos Alberto Foresti discursa durante convenção do PR em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho

ser substituído pelo correligionário Carlos Manato na chapa, disse que tentaria uma vaga na Assembleia Legislativa pelo mesmo PSL. Já nesta segunda-feira (06), definiu que vai disputar a Câmara Federal pelo PHS. Mas pode isso a esta altura do campeonato? A mudança, não só de palanque, mas de partido do tenente-coronel da PM Carlos Alberto Foresti chamou a atenção dado o desfecho aos 45 minutos do segundo tempo. Até sábado (04), ele disputaria o governo do Estado pelo PSL. No domingo (05), já após, disse que tentaria umapelo mesmo PSL. Já nesta segunda-feira (06), definiu que. Mas pode isso a esta altura do campeonato?

Como é militar da ativa, Foresti não precisa de filiação partidária. Isso é até vedado. A rigor, ele não estava filiado ao PSL, apenas seria aprovado na convenção do partido para entrar na corrida eleitoral. "Ele não se filia. A legislação permite que o militar seja escolhido em convenção e aí ele comunica ao comando militar a sua escolha. O partido registra a candidatura dele. Juridicamente, ele não chega a ser filiado. Passa a ser filiado se for eleito", afirma o advogado eleitoral Marcelo Nunes.

Mas Foresti também não foi escolhido na convenção do PHS, realizada no sábado, antes de toda a reviravolta. "Hoje (segunda-feira) era o último dia. Fizemos uma ata complementar e incluímos o nome dele para federal", contou o presidente estadual do PHS, Rogerinho Pinheiro.

EM ABERTO

"Nossa ata ficou em aberto na convenção no dia 4 com plenos poderes para nossa Executiva ampliar, substituir ou reduzir a chapa de candidatos. Nesse meio tempo tivemos a conversa com o Foresti, que manifestou interesse em disputar. Como estava dentro do prazo legal, no dia 5, ele passou a integrar a chapa numa ata complementar", complementa o vice-presidente do PHS, Danilo Juffo.