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Diz ministro

Ensino médio pode registrar ganho zero de aprendizagem em 2021

Rossieli Soares afirmou que etapa escolar agrega cada vez menos conhecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 12:09

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 12:09

O ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva, durante entrevista Crédito: Givaldo Barbosa / Agência O Globo
O ministro da Educação, Rossieli Soares, afirmou que há risco de ganho zero de aprendizagem no ensino médio, em 2021, se o panorama da educação não mudar. Isso porque os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), divulgados nesta quinta-feira, apontam que a cada ano escolar menos vai sendo agregado ao aluno em termos de conhecimentos e habilidades.
A estagnação no aprendizado pode ser verificado pela distância da média de proficiência entre o 9º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio: de apenas 10 pontos em língua portuguesa e 12 em matemática numa escala única do Saeb para todas as etapas escolares avaliadas, que vai de 0 a 500. Já o salto do 5º para o 9º é bem maior: 34 pontos em matemática e 43 em português.
 É possível que em 2021 nós tenhamos o ensino fundamental no 9º ano com resultados superiores ao ensino médio na escala em língua portuguesa e matemática. Isto precisa ser tratado pelo Brasil  afirmou Rossieli.
Segundo o ministro, não há uma distância padrão esperada entre as médias de proficiência, mas ele destaca como "adequadas" as verificadas entre o 5º e o 9º anos do ensino fundamental. A escala única do Saeb permite acompanhar o desenvolvimento ao longo de toda a educação básica. As posições numéricas na escala são acompanhadas de uma relação de habilidades esperadas para a respectiva pontuação.
Uma definição sobre o tamanho ideal da distância de pontuação entre as diferentes etapas escolares avaliadas será possível, segundo Rossieli, quando a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do ensino médio estiver aprovada. O documento está sob análise do Conselho Nacional de Educação.
Presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Rossieli Soares, durante cerimonia de lançamento no Ministério da Educação, em agosto Crédito: Jorge William / Agência O Globo
INSTRUMENTOS PARA MELHORAR A EDUCAÇÃO
Além da BNCC, apontada como um dos instrumentos para reduzir a baixa aprendizagem no país, o ministro destacou a formação de professores e o tempo integral nas escolas como formas de melhorar os resultados. Ele apontou dados de estados mais pobres como Alagoas e Pernambuco para dizer que é possível avançar.
A professora Maria Inês Fini, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), destacou que, diante de um elevado contingente de alunos com níveis muito baixos de desempenho, as escolas precisam de "ações diferenciadas" para trabalhar essa população § e não apenas a reprovação.
 O que nós temos, com dados de pesquisa, é que a retenção, a reprovação, não agrega aprendizagem. Além das questões socioemocionais que acompanham os alunos que ficam presos numa turma que não é a dele, vai ver de novo a mesma proposta com a qual ele não se deu bem. Não significa que a proposta é ruim, mas que um grupo de alunos não reagiu a ela  afirmou a presidente do Inep.
Maria Inês Fini ressaltou, no entanto, que isso não significa aprovar alunos que não tenham aprendido o conteúdo:
 Não estamos dizendo, em hipótese alguma, que é preciso passar de ano os alunos que não sabem. Estamos dizendo que eles podem, devem e têm direito de aprender na idade certa. Com esse diagnóstico, queremos mostrar para as escolas que elas têm um contingente enorme de crianças e jovens para atender com ações diferenciadas. (...) O percentual de crianças que estão no nível básico pode acompanhar um reforço paralelo e contínuo no contraturno. Aqueles que estão no nível insuficiente não se satisfarão só com isso, precisam de fato uma ação diferenciada que os prepare.

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