Enquanto PT insiste em Lula, no Piauí Haddad é candidato a presidente

O programa eleitoral dos candidatos a deputado federal do PT do Piauí exibido na terça-feira apontoucomo candidato do partido à Presidência e Manuela D'Ávila (PCdoB) como vice. A mensagem apareceu tanto no programa exibido no início da tarde quanto no que foi transmitido de noite. Já são cinco as propagandas da chapa presidencial do PT suspensas por decisões de ministros do Tribunal Superior Eleitoralpor apresentar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato na cabeça de chapa.