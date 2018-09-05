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Enquanto PT insiste em Lula, no Piauí Haddad é candidato a presidente

Propaganda do partido também mostrou Manuela D'Ávila como postulante a vice
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 12:36

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 12:36

Propaganda do PT apontou Haddad como candidato a presidente Crédito: Reprodução
O programa eleitoral dos candidatos a deputado federal do PT do Piauí exibido na terça-feira apontou Fernando Haddad como candidato do partido à Presidência e Manuela D'Ávila (PCdoB) como vice. A mensagem apareceu tanto no programa exibido no início da tarde quanto no que foi transmitido de noite. Já são cinco as propagandas da chapa presidencial do PT suspensas por decisões de ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por apresentar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato na cabeça de chapa.
Haddad foi inscrito como vice de Lula, mas a expectativa é que ele assuma a cabeça da chapa, já que a candidatura de Lula foi barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Oficialmente, no entanto, o PT insiste na candidatura de Lula. Na noite de terça, a defesa do ex-presidente apresentou um pedido liminar no Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir que ele possa participar da eleição.
Manuela D'Avila foi apresentada como vice Crédito: Reprodução
No programa do PT nacional, Haddad foi apresentado com vice, assim como no restante do país. Porém, no bloco estadual, exibido em seguida, ele foi anunciado como postulante à presidente da República.
O petista apareceu no início do programa pedindo votos para os candidatos locais do partido. Depois, o nome dele e de Manuela foi colocado no canto superior esquerdo da tela. A mensagem, nesse caso, alternou com o nome de Wellington Dias, governador do PT candidato à reeleição.
Em nota, o PT do Piauí informou que "houve um equívoco da produtora contratada para edição do programa, que colocou, inadvertidamente, a marca Haddad/Manu, à revelia do Partido dos Trabalhadores". De acordo com o texto, a produtora se confundiu sobre o alcance da decisão do TSE em relação ao programa eleitoral dos candidatos proporcionais.
O texto diz que o "PT Piauí segue lutando pela candidatura de Lula" e que a legenda "não tem Plano B".
 

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