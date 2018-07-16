Engavetamento em MG deixa 9 mortos e dezenas de feridos

Pelo menos um ônibus e quatro carretas se envolveram no acidente Crédito: Divulgação/PRF

Um engavetamento envolvendo o total de 11 veículos deixou o saldo de 9 mortos e dezenas de feridos na manhã desta segunda-feira, 16, em Minas Gerais. O acidente foi registrado na BR-251, município de Francisco Sá, na região Norte do estado, e entre os veículos envolvidos estão um ônibus e quatro carretas.

Polícias Militar e Civil, além de bombeiros e atendentes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) trabalharam socorrendo os feridos e cuidando do tráfego no local, que teve as pistas interditadas.

Informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dão conta de que uma das carretas transportava GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) e pegou fogo. Os feridos, entre eles uma mulher grávida, foram levados para hospitais de Francisco Sá e Montes Claros com a ajuda também de um helicóptero.