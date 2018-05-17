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Prazo termina nesta sexta-feira

Enem registra mais de 5 milhões de inscritos

Inscrições serão confirmadas após o pagamento de taxa de R$82, que deve ser quitada até a próxima quarta-feira, 23

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 13:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 13:43
Prazo termina nesta sexta-feira (18) Crédito: Arquivo Pessoal
A menos de dois dias para o fim do prazo, mais de cinco milhões de pessoas se inscreveram para a edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 16, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As inscrições terminam às 23h59 desta sexta, 18.
O sistema só confirmará os registros após o pagamento da taxa de R$ 82, que deve ser quitada até a próxima quarta-feira, 23. As exceções são estudantes do último ano do ensino médio de escolas públicas, que receberam o benefício da gratuidade. Mais de 3 milhões de pessoas ganharam direito à isenção, mas ainda assim devem se inscrever para participar do exame.
Neste ano, o instituto estabeleceu mudanças na concessão do benefício, estabelecendo regras para reduzir o absenteísmo entre candidatos que têm direito a isenção da taxa. Além dos estudantes de escola pública, outros três perfis de candidatos foram beneficiados.
Quem não recebeu a gratuidade e ajuizou recurso contra a decisão deve se inscrever normalmente.
Após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá aguardar de três a cinco dias úteis para ter a inscrição confirmada. O Inep orienta a todos os candidatos que retornem ao site para conferir a situação do registro.

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