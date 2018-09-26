Enem 2018: horário de verão começa no primeiro dia de provas

Estudantes no primeiro dia de provas do Enem 2017 Crédito: Barbara Lopes/Agência O Globo/05-11-2017

O horário de verão deste ano começará em 4 de novembro, mesma data que os candidatos ao Enem 2018 farão as provas do primeiro dia do exame. Com isso, os estudantes de 10 estados e do Distrito Federal terão que ajustar seus relógios para uma hora a mais. O período com o horário diferenciado irá até 17 de fevereiro de 2019.

A mudança de horário vale para moradores dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, mais o Distrito Federal.

Inicialmente, a mudança ocorreria no final de semana anterior à prova, porém, como é dia de eleição, Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pediu ao presidente Michel Temer que o horário de verão de 2018 tivesse início somente após o segundo turno.

A mudança foi pedida para evitar atrasos na apuração dos votos e na divulgação dos resultados do pleito. Um dos exemplos é o Acre, onde as urnas seriam fechadas três horas depois da contagem de votos já ter sido iniciada nas regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste. Se houvesse horário de verão, o resultado das eleições presidenciais só começaram a ser divulgados após às 20h de Brasília.

O fim do horário de verão chegou a ser analisado pelo governo. Um estudo do Ministério de Minas Energia apontou queda na efetividade da iniciativa, já que o perfil do consumo de eletricidade não estava mais ligado diretamente ao horário, mas sim à temperatura. Os picos de consumo foram registrados nas horas mais quentes do dia.

Provas acontecem nos dias 4 e e 11 de novembro

Nesta edição do Enem, as provas acontecem nos dias 4 e 11 de novembro. O exame deste ano trouxe ainda uma novidade para os estudantes: a aplicação das provas de Ciências da Natureza e Matemática terá 30 minutos a mais. Assim, no primeiro dia, os alunos farão a prova de Redação, Ciências Humanas e Linguagens em cinco horas e meia. No segundo dia resolverão Ciências da Natureza e Matemática em cinco horas.