Enem 2017 registra aumento de redações com nota zero

O Ministério da Educação divulgou na manhã desta quinta-feira as notas do Exame Nacional do Ensino Médio. Entre os dados, chama a atenção as notas de redação. Com 4.725.330 provas corrigidas foram registradas 309.157 notas zero e apenas 53 notas mil. Na edição anterior foram 291.806 zeros e 77 notas mil num universo de 6.034.672 provas corrigidas.
Considerando apenas os números absolutos, o volume de redações zeradas aumentou 5,94% em relação ao exame de 2016.
O percentual de redações zeradas representa cerca de 6,5% do total. Segundo o MEC, os motivos foram: fuga ao tema (5,01%), prova em branco (0,80%), texto insuficiente (0,33%), parte desconectada (0,17%), não atendimento ao tipo textual (0,11%), cópia do texto motivador (0,09%) e outros motivos (0,03%).
Mas a proficiência média dos participantes aumentou, de 541,9 no concurso de 2016 para 558 ano passado. Entre os participantes concluintes a média foi de 560,6; entre os egressos, 556,9; e entre os treineiros a nota média foi de 570,6. Entre os privados de liberdade, a média foi de 423.
Entre os participantes com deficiência auditiva, tema da redação, os que optaram por videoprova traduzida em Libras tiveram nota média na redação de 367,4. Entre os que optaram por intérprete, a média foi de 369,1.