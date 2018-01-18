Enem 2017 registra aumento de redações com nota zero

Redação do Enem Crédito: Reprodução

O Ministério da Educação divulgou na manhã desta quinta-feira as notas do Exame Nacional do Ensino Médio. Entre os dados, chama a atenção as notas de redação. Com 4.725.330 provas corrigidas foram registradas 309.157 notas zero e apenas 53 notas mil. Na edição anterior foram 291.806 zeros e 77 notas mil num universo de 6.034.672 provas corrigidas.

Considerando apenas os números absolutos, o volume de redações zeradas aumentou 5,94% em relação ao exame de 2016.

O percentual de redações zeradas representa cerca de 6,5% do total. Segundo o MEC, os motivos foram: fuga ao tema (5,01%), prova em branco (0,80%), texto insuficiente (0,33%), parte desconectada (0,17%), não atendimento ao tipo textual (0,11%), cópia do texto motivador (0,09%) e outros motivos (0,03%).

Mas a proficiência média dos participantes aumentou, de 541,9 no concurso de 2016 para 558 ano passado. Entre os participantes concluintes a média foi de 560,6; entre os egressos, 556,9; e entre os treineiros a nota média foi de 570,6. Entre os privados de liberdade, a média foi de 423.