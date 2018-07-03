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2018

Encontro na quinta vai definir rumo do blocão de centro na eleição

União dos seis partidos para disputa presidencial está perto do fim

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 09:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 09:37
Os pré-candidatos à Presidência Geraldo Alckmin e Ciro Gomes Crédito: Montagem/ Fotos de Arquivo
Uma reunião na próxima quinta-feira com líderes de PP, DEM, PRB, Solidariedade, PSC e PR deve definir o destino que os partidos vão seguir na eleição presidencial. Apesar de o discurso oficial, mantido há meses, sustentar que o bloco vai caminhar junto, a união está perto de terminar. Há divergências sobre qual pré-candidato receberá apoio  Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB) ou Alvaro Dias (Podemos) , o que deve ser determinante para o rompimento. O PR, mais descolado, está próximo de Jair Bolsonaro (PSL).
As seis legendas têm, juntas, 174 deputados, um financiamento eleitoral superior a R$ 650 milhões e quase um terço do tempo da propaganda eleitoral gratuita na televisão. A possibilidade de usar esta força em conjunto para influenciar um futuro governo, no entanto, esbarra em divergências internas.
 O que nos une à possibilidade de formarmos um bloco de mais de 200 parlamentares no ano que vem, podendo escolher o presidente da Câmara e tirar o controle do poder de PSDB, MDB e PT, que tiveram o comando da política desde a redemocratização. O que nos divide é a escolha de um candidato nestas eleições  disse o presidente de um dos partidos.
Uma tentativa de manter o bloco unido foi a filiação do empresário Josué Gomes, filho do ex-presidente José Alencar, ao PR. Ele era visto como um possível vice, mas pesquisas mostraram que Gomes tinha pouca viabilidade eleitoral.
Nas últimas duas semanas, as legendas aumentaram a frequência das conversas, analisaram uma pesquisa encomendada pelo DEM e passaram a consultar as bases para discutir o melhor rumo para a disputa presidencial, mas não conseguiram unidade. Um integrante do grupo pondera que, mesmo que haja apoio formal, a sustentação interna não será unânime:
 Nenhum partido vai ter unanimidade. Tem que deixar os arranjos nos estados soltos. Nenhum partido vai entregar 100% da sua base. Todos os candidatos sabem que não terão apoio integral.
JANTAR COM TUCANO
O presidente de um dos partidos do grupo disse que parte do bloco está mais inclinada a apoiar Ciro Gomes, que teria mais chances de vitória, mas há resistências, principalmente, no PRB e no PSC. O pedetista é próximo da cúpula do DEM, mas a base prefere Alckmin ou Alvaro Dias.
Solidariedade e PP rejeitam a aliança com Alckmin e, por consequência, estão mais próximos de Ciro. Já o tucano terá uma chance para atrair os partidos do bloco amanhã, em um jantar em Brasília.

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