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Ensino superior

Enade: prazo para correção de informação termina nesta sexta-feira

A prova será aplicada para novos alunos e formandos em 24 de novembro

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 12:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2019 às 12:56
Enade: estudantes fazem prova para avaliar o aprendizado de universitários em diferentes cursos Crédito: Wilson Dias/Arquivo Agência Brasil
Termina nesta sexta-feira (30) o prazo para as instituições de ensino superior corrigirem alguma informação incorreta de estudantes e de cursos para a realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2019. A prova será aplicada para novos alunos e formandos em 24 de novembro.
A correção é necessária uma vez que qualquer dado errado impossibilita o aluno e a instituição de participarem do Enade. O objetivo do exame é avaliar o aprendizado de universitários em diferentes cursos.
As alterações devem ser feitas unicamente pela internet, no Sistema Enade, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).
> MEC estuda mudar distribuição de recursos para universidades federais
De acordo com o MEC, este ano, serão avaliados os estudantes dos cursos das áreas de ciências agrárias, ciências da saúde e áreas afins; engenharias e arquitetura e urbanismo; e grau de tecnólogo nos cursos superiores de tecnologia nas áreas de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e segurança.

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