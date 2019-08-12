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Educação

Enade: informações erradas podem ser alteradas até 30 de agosto

Sem a retificação, aluno e instituição não poderão participar do exame

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2019 às 18:14
Enade avalia o ensino superior no país Crédito: Wilson Dias/Arquivo Agência Brasil
As instituições de ensino superior têm até o dia 30 de agosto para corrigir informações de estudantes e de cursos para a realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2019. Caso a retificação do dado errado não seja feita no prazo, o aluno e a instituição não vão poder participar do exame.
As alterações devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no Sistema Enade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O exame é obrigatório e indispensável para obter o diploma.
> Professor da Ufes vai coordenar o Enade
O Enade ocorre no dia 24 de novembro e visa avaliar o aprendizado de universitários que ingressam e terminam diferentes cursos. Em 2019 serão avaliados estudantes de graduação das áreas de ciências agrárias, ciências da saúde, engenharias e arquitetura e urbanismo. No caso dos tecnólogos, as áreas analisadas serão: ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e segurança.

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