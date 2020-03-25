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Coronavírus

Empresas de ônibus do RJ podem quebrar até sexta, diz sindicato

Diz a nota do sindicato das empresas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro que houve uma queda de 72,6% no número de passageiros em razão da determinação de isolamento social imposta no estado

Publicado em 25 de Março de 2020 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 15:12
Empresas de ônibus do Rio de Janeiropodem quebrar até sexta, diz sindicato
Empresas de ônibus do Rio de Janeiropodem quebrar até sexta, diz sindicato Crédito: Pixabay
A Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro, afirmou em nota nesta quarta-feira (25) que as companhias do setor não terão condições de operar a partir da próxima sexta (27) caso não tenham algum apoio financeiro da prefeitura.
Diz a nota da entidade que houve uma queda de 72,6% no número de passageiros em razão da determinação de isolamento social imposta no estado.
"Com o baixíssimo número de pessoas embarcando e sem nenhuma ajuda das autoridades, diferentemente de como acontece em São Paulo, as empresas não têm mais condições de manter a compra de combustível e os salários dos rodoviários", diz a Rio Ônibus.
O sindicato diz que manteve até o momento o emprego dos 26 mil rodoviários, mas que não será possível sem algum apoio financeiro da Prefeitura.

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