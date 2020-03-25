Empresas de ônibus do RJ podem quebrar até sexta, diz sindicato

Empresas de ônibus do Rio de Janeiropodem quebrar até sexta, diz sindicato Crédito: Pixabay

A Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro, afirmou em nota nesta quarta-feira (25) que as companhias do setor não terão condições de operar a partir da próxima sexta (27) caso não tenham algum apoio financeiro da prefeitura.

Diz a nota da entidade que houve uma queda de 72,6% no número de passageiros em razão da determinação de isolamento social imposta no estado.

"Com o baixíssimo número de pessoas embarcando e sem nenhuma ajuda das autoridades, diferentemente de como acontece em São Paulo, as empresas não têm mais condições de manter a compra de combustível e os salários dos rodoviários", diz a Rio Ônibus.