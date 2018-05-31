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Greve dos caminhoneiros

Empresários bloquearam rodovias do RS, afirma PF

Operação da Polícia Federal identificou que os próprios sócios de transportadoras atuavam nas estradas contra a liberação do tráfego

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 18:38
Empresários estiveram por trás de bloqueios de cargas em rodovias federais, estaduais e, inclusive, estradas vicinais (sem pavimentação) no Rio Grande do Sul, conforme as investigações da Polícia Federal que deflagrou, nesta quinta-feira, 31, a Operação Unlocked.
Em coletiva de imprensa, o Superintendente da Polícia Federal no Estado, Alexandre Isbarrola, informou que os próprios sócios de transportadoras atuavam nas estradas contra a liberação do tráfego de mercadorias, o que configura locaute.
especial
As primeiras evidências apontam para uma grande transportadora que agia com violência e ameaças aos caminhoneiros, determinando que os veículos fossem recolhidos. Um dos sócios dessa companhia, cujo nome ficou sob sigilo, foi alvo de um mandado de prisão temporária. Se comprovada essa prática, ele responderá pelos crimes de atentado contra a liberdade de trabalho e associação criminosa.
"Tivemos elementos contundentes de que o foco era a interdição de ração, proteína animal e também combustíveis, mas a circulação de todo tipo de carga foi afetada", acrescentou Isbarrola.

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