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Agressão a mulheres

Empresário Thiago Brennand é preso nos Emirados Árabes

Polícia Federal vai trazê-lo ao Brasil para o cumprimento dos cinco mandados de prisão preventiva que constam contra ele. As acusações são de agredir uma modelo, sequestrar e tatuar uma segunda mulher e estuprar uma jovem e uma miss

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 17:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 abr 2023 às 17:34
O empresário Thiago Brennand, 42, foi preso nos Emirados Árabes. Ele é acusado de estupro, agressão e ameaças a mulheres.
Existem cinco mandados de prisão preventiva no Brasil contra Brennand. A informação da GloboNews foi confirmada pela reportagem.
Segundo apuração, a PF vai trazê-lo ao Brasil para o cumprimento dos cinco mandados de prisão preventiva que constam contra ele.
Extradição ainda não tem data definida. O empresário está desde outubro no país do Oriente Médio.
Thiago Brennand
Thiago Brennand Crédito: Instagram / Reprodução

ENTENDA O CASO

As acusações são de agredir uma modelo, sequestrar e tatuar uma segunda mulher e estuprar uma jovem e uma miss. Ele também é alvo de acusações de agressão contra o próprio filho, um adolescente de 17 anos.
O governo Lula confirmou oficialmente a extradição. O presidente classificou a extradição como uma "questão de Justiça e de polícia".
"O procedimento segue seus trâmites regularmente e ainda não há previsão de quando o extraditando chegará ao Brasil", informou o Ministério da Justiça nesse domingo.
A prisão no Oriente Médio ocorreu após o nome de Brennand aparecer na lista de difusão da Interpol. O empresário viajou para lá no dia 4 de setembro do ano passado, com expectativa de retorno ao Brasil em 18 de outubro.

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