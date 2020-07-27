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Naufrágio

Embarcação de turismo de Fernando de Noronha naufraga a caminho do Recife

A escuna, chamada Toda Nua, zarpou da ilha para o continente no sábado (25) e afundou nesta segunda-feira (27). Tripulantes foram resgatados com vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 18:39

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 18:39

A escuna Toda Nua
O proprietário da escuna é o presidente do Conselho Distrital do Arquipélago, Milton Luna. Crédito: Ana Clara Marinho/TV Globo
Uma embarcação de passeio turístico naufragou na manhã desta segunda-feira (27) quando se aproximava do Porto do Recife (PE). Os cinco tripulantes que estavam no barco foram resgatados com vida.
A escuna Toda Nua, com capacidade para 90 passageiros, havia deixado o arquipélago de Fernando de Noronha neste sábado (25) para realizar manutenção no Recife.
O naufrágio ocorreu a uma distância de aproximadamente 13 quilômetros da costa, na Praia de Maria Farinha, em Paulista, na região metropolitana do Recife. O mar estava bastante agitado.
O proprietário da escuna é o presidente do Conselho Distrital do Arquipélago, Milton Luna. Antes de a embarcação afundar, os tripulantes conseguiram entrar em contato com ele, que estava em Fernando de Noronha, e relataram o problema.
Um lancha particular foi até o ponto exato do naufrágio e realizou o resgate. Todos passam bem.
A Folha não conseguiu entrar em contato com Milton Luna. Mais cedo, em entrevista ao portal G1, ele afirmou que ainda não sabia exatamente o que tinha ocorrido. "Estamos apurando o que aconteceu. O mais importante é que conseguimos resgatar os cinco tripulantes com vida, estão todos bem, em terra", disse.
O barco, com dois motores e mastro, é famoso em Fernando de Noronha. A embarcação, usada para passeios pela ilha, também serve para realização de festas.
Em nota oficial, a Capitania dos Portos comunicou que um inquérito foi aberto para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do ocorrido.

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