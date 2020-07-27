Embarcação de turismo de Fernando de Noronha naufraga a caminho do Recife

O proprietário da escuna é o presidente do Conselho Distrital do Arquipélago, Milton Luna. Crédito: Ana Clara Marinho/TV Globo

Uma embarcação de passeio turístico naufragou na manhã desta segunda-feira (27) quando se aproximava do Porto do Recife (PE). Os cinco tripulantes que estavam no barco foram resgatados com vida.

A escuna Toda Nua, com capacidade para 90 passageiros, havia deixado o arquipélago de Fernando de Noronha neste sábado (25) para realizar manutenção no Recife.

O naufrágio ocorreu a uma distância de aproximadamente 13 quilômetros da costa, na Praia de Maria Farinha, em Paulista, na região metropolitana do Recife. O mar estava bastante agitado.

O proprietário da escuna é o presidente do Conselho Distrital do Arquipélago, Milton Luna. Antes de a embarcação afundar, os tripulantes conseguiram entrar em contato com ele, que estava em Fernando de Noronha, e relataram o problema.

Um lancha particular foi até o ponto exato do naufrágio e realizou o resgate. Todos passam bem.

A Folha não conseguiu entrar em contato com Milton Luna. Mais cedo, em entrevista ao portal G1, ele afirmou que ainda não sabia exatamente o que tinha ocorrido. "Estamos apurando o que aconteceu. O mais importante é que conseguimos resgatar os cinco tripulantes com vida, estão todos bem, em terra", disse.

O barco, com dois motores e mastro, é famoso em Fernando de Noronha. A embarcação, usada para passeios pela ilha, também serve para realização de festas.