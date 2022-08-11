Em volta às origens, Lula vai começar campanha em fábrica na zona sul de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu inaugurar sua campanha eleitoral com ato na porta da fábrica MWM Motores e Geradores, no bairro de Jurubatuba, na zona sul de São Paulo.

O evento está previsto para as 7h de terça-feira (16), dia em que os candidatos podem começar a pedir votos publicamente.

A MWM conta com forte influência da Força Sindical, que tem em Paulinho da Força (Solidariedade) um de seus principais líderes. O deputado e seu partido declararam apoio ao petista nas eleições.