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Folha de São Paulo

Em volta às origens, Lula vai começar campanha em fábrica na zona sul de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu inaugurar sua campanha eleitoral com ato na porta da fábrica MWM Motores e Geradores, no...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 16:50

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 16:50

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu inaugurar sua campanha eleitoral com ato na porta da fábrica MWM Motores e Geradores, no bairro de Jurubatuba, na zona sul de São Paulo.
O evento está previsto para as 7h de terça-feira (16), dia em que os candidatos podem começar a pedir votos publicamente.
A MWM conta com forte influência da Força Sindical, que tem em Paulinho da Força (Solidariedade) um de seus principais líderes. O deputado e seu partido declararam apoio ao petista nas eleições.
"É uma volta às origens que, feita no início da campanha, mostra comprometimento com as pautas do sindicalismo", diz Miguel Torres, presidente da Força Sindical.

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