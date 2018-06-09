Em visita ao ES, Alckmin mira Fronteira para combater tráfico

Geraldo Alckmin visitou feira internacional na Serra ao lado de César Colnago e outras lideranças Crédito: Ricardo Medeiros | AG

Embora nos últimos dias o pré-candidato à Presidência da República Geraldo Alckmin (PSDB) tenha afrontado diretamente o também presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), chegando a chamá-lo para um debate por meio de suas redes sociais, o tucano optou por outra estratégia em sua visita ao Espírito Santo: mirou temas amplamente explorados pelo oponente  como a segurança pública  para fazer críticas veladas ao militar da reserva e, ao mesmo tempo, falar de seus próprios feitos e propostas.

Há muito discurso, mas nós fizemos. Entre o falar e o fazer há um abismo, provocou Alckmin ao garantir ter sido o responsável pela redução dos homicídios em São Paulo, onde foi reeleito governador em 2014. O tucano garante que seu programa para a segurança será o melhor, investindo, em especial, no monitoramento das fronteiras.

Vamos criar uma agência nacional de inteligência para unir Polícia Federal, Forças Armadas e Estados para enfrentar tráfico de armas e de drogas. Os Estados enxugam gelo. Temos que ter polícia de fronteira. Eu vou criar uma guarda nacional, prometeu ele, rodeado pelos correligionários que o acompanharam durante sua visita à Vitória Stone Fair, feira de mármore e granito que acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra. O passeio fechou a agenda do tucano ontem no Estado.

Enquanto Bolsonaro defende o armamento da população, Alckmin aproveita o discurso para virar o jogo. Não vamos nos preocupar com concorrente. A nossa preocupação é conquistar o eleitor, levando esperança. O Brasil vive um grande desencanto. Mas não vamos criar emprego à bala, não vamos conquistar mercado à bala, não vamos criar leitos de UTI, melhorar o acesso à saúde à bala, não vamos criar creches, melhorar escolas à bala. Não é com ódio, é com diálogo, pontua.

Ao falar de seus planos para a reforma do sistema previdenciário, o tucano volta a bater na tecla de sua experiência em gestão como um diferencial para levá-lo ao Palácio da Alvorada. Alckmin afirma que investirá em um regime geral da previdência, a fim de reduzir desigualdades.

Todo mundo cumpre o mesmo teto. Acima dele é previdência complementar, você paga do seu bolso e lá na frente calcula a complementação da aposentadoria. Então, não vai haver déficit. O déficit do Espírito Santo é de quase R$ 2 bilhões por ano. Não é justo, porque é o trabalhador de menor renda que está pagando o salário mais alto através dos impostos indiretos, ressalta ele. E conclui: Fiz isso em São Paulo e fui reeleito no primeiro turno.

ALIANÇAS





Mesmo atrás nas pesquisas de intenção de voto, Alckmin garante que o quadro se inverterá quando os candidatos começarem a usar seu tempo de TV e de rádio. É no mês de setembro que começa a ter definição de voto. Acho que vamos chegar ao segundo turno com os melhores palanques estaduais, desde o Rio Grande do Sul até Roraima, ou com candidato próprio ou com coligação, diz.

A força também virá das alianças. Segundo Alckmin, o PSDB já reúne cinco partidos aliados. Embora ele não revele quais sejam, o jornal O Globo já adiantou quatro siglas: PPS, PTB, PSD e PV.

Questionado sobre o número de candidatos de centro que assim como ele pretendem concorrer à presidência  a exemplo de Flávio Rocha (PRB) e Henrique Meirelles (MDB) , Alckmin diz que uma união seria melhor e não descarta a possibilidade. Nós não vamos ter só dois candidatos, mas também não teremos 19.

BUSCA POR UM PILAR PARA CAMPANHA NO ES

Com o senador Ricardo Ferraço (PSDB) concorrendo à reeleição, o palanque para Geraldo Alckmin (PSDB) no Espírito Santo já começa a ser erguido. No entanto, ainda falta um pilar, que o apoio do governador e possível candidato ao Palácio Anchieta, Paulo Hartung (MDB), permanece como dúvida.

Apesar de dizer que as negociações estão a cargo do presidente do PSDB no Estado  o vice-governador César Colnago , Alckmin afirma acreditar na possibilidade de uma boa aliança. Mas isso só vai ser em julho, antes a lei não permite, desconversa ele, que almoçou com o governador durante sua visita ao Estado.

O pré-candidato é cumprimentado durante evento Crédito: Ricardo Medeiros | AG

A possível união de esforços esbarra em Henrique Meirelles, que é correligionário de Hartung e assim como Alckmin também pretende se lançar na disputa pela Presidência.