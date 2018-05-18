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Luz na Infância

Em vídeo, Temer destaca números da operação contra pedofilia

Para presidente, segurança pública do governo federal dá resultados

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 01:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 01:43
O presidente Michel Temer gravou um vídeo ao lado do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, exaltando a operação Luz na Infância 2. Crédito: Alan Santos
O presidente Michel Temer gravou um vídeo ao lado do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, exaltando a operação Luz na Infância 2. A operação conjunta de polícias civis deflagrada hoje (17), resultou em 251 prisões ao longo do dia, realizadas em 284 cidades de 24 estados e do Distrito Federal.
Mais de 250 detenções, além de mais de 500 mandados de busca e apreensão. [] É a segurança pública do governo federal, comandada pelo ministro Raul Jungmann, que dá os melhores resultados, disse o presidente. Do total de prisões, 128 foram na região Sudeste, 47 no Nordeste, 38 no Sul, 21 no Centro-Oeste e 17 no Norte. Ao todo, foram expedidos 579 mandados.
Temer também lembrou os resultados da Operação Tiradentes 2, que prendeu quase 5 mil pessoas no último fim de semana. O vídeo foi divulgado na conta do presidente no Twitter. Jungmann lembrou da importância de um ministério para organizar a atuação de todas as forças de segurança pública do país.
>Operação contra pedofilia: quatro homens presos no Espírito Santo
A criação do ministério permite que tenhamos, pela primeira vez, uma política nacional de segurança. E essa política faz com que, de forma integrada, as polícias Civil e Militar, Polícia Federal, guardas municipais, enfim, todas as forças de segurança, possam atuar conjuntamente, em todo o território nacional, apresentando resultados que vão ao encontro do desejo de todos: mais segurança, menos violência.

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