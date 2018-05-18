Em vídeo, Temer destaca números da operação contra pedofilia

O presidente Michel Temer gravou um vídeo ao lado do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, exaltando a operação Luz na Infância 2. Crédito: Alan Santos

O presidente Michel Temer gravou um vídeo ao lado do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, exaltando a operação Luz na Infância 2. A operação conjunta de polícias civis deflagrada hoje (17), resultou em 251 prisões ao longo do dia, realizadas em 284 cidades de 24 estados e do Distrito Federal.

Mais de 250 detenções, além de mais de 500 mandados de busca e apreensão. [ ] É a segurança pública do governo federal, comandada pelo ministro Raul Jungmann, que dá os melhores resultados, disse o presidente. Do total de prisões, 128 foram na região Sudeste, 47 no Nordeste, 38 no Sul, 21 no Centro-Oeste e 17 no Norte. Ao todo, foram expedidos 579 mandados.

Temer também lembrou os resultados da Operação Tiradentes 2, que prendeu quase 5 mil pessoas no último fim de semana. O vídeo foi divulgado na conta do presidente no Twitter. Jungmann lembrou da importância de um ministério para organizar a atuação de todas as forças de segurança pública do país.