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Eleição 2018

Em vídeo, Renan Calheiros declara apoio à pré-candidatura de Lula

Senador assumiu o discurso do PT e disse que o ex-presidente foi condenado sem provas

Publicado em 09 de Junho de 2018 às 00:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2018 às 00:15
Calheiros assumiu o discurso do PT e disse que Lula foi condenado sem provas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O senador Renan Calheiros (MDB-AL) declarou apoio à pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso há dois meses em Curitiba e condenado na Operação Lava Jato.
Em um vídeo veiculado em suas redes sociais, Calheiros assumiu o discurso do PT e disse que Lula foi condenado sem provas. "Lula é candidato a voltar à Presidência a República, tem direito de fazer campanha porque não cometeu crime algum e foi condenado sem provas", disse o emedebista, que chegou a ser líder do MDB no Senado e rompeu com o presidente Michel Temer.
Calheiros disse ainda que o Nordeste "precisa de Lula livre" e atacou indiretamente o governo Temer ao dizer que o País precisa sair de uma "escuridão" para ser "feliz de novo". A expressão "O Brasil feliz de novo" é o slogan do "lançamento oficial" da pré-candidatura de Lula, que ocorre nesta sexta-feira, 8, em Contagem (MG).

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