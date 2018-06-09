Em vídeo, Renan Calheiros declara apoio à pré-candidatura de Lula

Calheiros assumiu o discurso do PT e disse que Lula foi condenado sem provas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) declarou apoio à pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso há dois meses em Curitiba e condenado na Operação Lava Jato.

Em um vídeo veiculado em suas redes sociais, Calheiros assumiu o discurso do PT e disse que Lula foi condenado sem provas. "Lula é candidato a voltar à Presidência a República, tem direito de fazer campanha porque não cometeu crime algum e foi condenado sem provas", disse o emedebista, que chegou a ser líder do MDB no Senado e rompeu com o presidente Michel Temer.