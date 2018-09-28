Em vídeo, Contarato rebate montagem enganosa que circula na internet

Delegado Fabiano Contarato (Rede), candidato ao Senado, rebate, em vídeo, publicação enganosa que circula nas redes sociais Crédito: Reprodução/Internet

foi checada pelo Gazeta Online e considerada enganosa. Após uma publicação anônima circular pelas redes sociais e pelo WhatsApp, com informações pessoais e posicionamentos, alguns distorcidos, do delegado Fabiano Contarato, o candidato ao Senado pela Rede fez um pronunciamento, também por meio das redes sociais, em vídeo, nesta quinta-feira (27). A publicação que cita o redista já

Ele também falou sobre outro texto, que circulou nos últimos dias. Nos dois casos, a imagem do filho do candidato, uma criança, chegou a ser exposta.

"Como não podem me chamar de corrupto, porque eu nunca fui investigado em operação policial, eles estão atacando meu filho, uma criança de quatro anos. O assessor de um candidato, muito bem pago pelo Congresso, está compartilhando pelo WhatsApp uma inverdade sobre a adoção do meu filho. Isso eu não aceito! O candidato sou eu! É uma ação criminosa e eu vou tratar depois da eleição", diz Contarato, no vídeo.

"Outro crime que estão cometendo é a deturpação de uma entrevista que eu dei sobre orientação sexual. Eu defendo que a escola deve ensinar conteúdo científico. Qualquer coisa além disso somente os pais têm o poder de autorizar. A família é soberana na educação dos filhos", complementa. "Quem difama comete crime e quem compartilha, também", avisa.

ENTREVISTA CANCELADA

assessoria do candidato informou que ele não compareceria, por estar afônico. A assessoria diz que o vídeo foi gravado antes de o candidato ficar sem voz. Nesta quinta, pela manhã, estava agendada, e confirmada, uma entrevista de Contarato, ao vivo, no Gazeta Online. A sabatina começaria às 10h. Por volta das 8h30, no entanto, a. A assessoria diz que o vídeo foi gravado antes de o candidato ficar sem voz.

MONTAGEM ENGANOSA

A postagem cuja autoria não está explícita afirma que uma das bandeiras de Contarato é defender que as crianças recebam cartilhas apoiando o que seria "ideologia de gênero" e dizendo que, mesmo que tenham nascido meninos, podem optar por ser meninas.

Montagem com Contarato é falsa Crédito: Reprodução

Em entrevista a outro veículo de comunicação, também reproduzida na montagem, Contarato disse que é a favor de cartilha para orientação sexual, mas ponderou que trata-se de um assunto delicado e que deve ser submetido à consulta da população.

Além do kit, a postagem apócrifa aponta que Contarato é favorável ao aborto. Neste caso, uma publicação em rede social do próprio candidato, do dia 9 de agosto, indica que, na verdade, ele é contrário à prática.

A publicação traz ainda a imagem do filho adotivo do candidato que, por ser menor de idade, não poderia ter sido exposto, conforme estabelece o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).