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Presidenciável

Em vídeo, Bolsonaro agradece apoio dos capixabas em manifestação

O candidato do PSL disse que apoio dos manifestantes do Espírito Santo é fundamental para ajudar a mudar o rumo do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 01:58

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 01:58

Bolsonaro gravou mensagem para agradecer a capixabas Crédito: Reprodução/Whatsapp
Após a manifestação em apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência, o próprio candidato gravou um vídeo para agradecer aos capixabas pelo ato. O evento, segundo organizadores, reuniu cerca de 110 mil pessoas, que atravessaram a Terceira Ponte, saindo da Praia da Costa e até a Praça do Papa, em Vitória. Para a Polícia Militar, o público foi de 40 mil manifestantes.
"Olá, amigos do Espírito Santo. Quero mais uma vez agradecer a esta manifestação espontânea de carinho e confiança com o nosso trabalho. Vocês estão sendo fundamentais nessa nossa batalha para mudarmos o rumo do nosso Brasil. PT nunca mais. Um abraço Espírito Santo, estamos juntos. O Brasil é nosso", diz o candidato.
Bolsonaro teve 54,76% dos votos no Estado, o que representa um total de 1.122.131 votos no primeiro turno. Ele ficou em primeiro lugar em 64 dos 78 municípios capixabas. Veja aqui como foi a votação no seu município.

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