Em vídeo, Bolsonaro agradece apoio dos capixabas em manifestação

Após(PSL) à Presidência, o próprio candidato gravou um vídeo para agradecer aos capixabas pelo ato. O evento, segundo organizadores, reuniu cerca de 110 mil pessoas, que atravessaram a Terceira Ponte, saindo da Praia da Costa e até a Praça do Papa, em Vitória. Para a Polícia Militar, o público foi de 40 mil manifestantes.

"Olá, amigos do Espírito Santo. Quero mais uma vez agradecer a esta manifestação espontânea de carinho e confiança com o nosso trabalho. Vocês estão sendo fundamentais nessa nossa batalha para mudarmos o rumo do nosso Brasil. PT nunca mais. Um abraço Espírito Santo, estamos juntos. O Brasil é nosso", diz o candidato.