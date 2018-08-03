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Eleições 2018

Em transmissão no Facebook, Bolsonaro mantém mistério sobre vice

O candidato estava acompanhado por seu filho Flávio Bolsonaro e pelo economista Paulo Guedes

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 09:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 09:23
Bolsonaro esteve no Espírito Santo nesta semana Crédito: Rafael Silva
Três dias após conceder entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) respondeu a perguntas de apoiadores ao vivo pelo Facebook, na noite desta quinta-feira, 2. A transmissão começou às 22h20 e se estendeu por mais de duas horas.
Bolsonaro fez críticas ao Supremo Tribunal Federal, defendeu mudanças nas reservas indígenas e disse que ninguém pode ser preso por xingar alguém de gay durante uma partida de futebol.
Questionado sobre quem será o candidato a vice em sua chapa, Bolsonaro repetiu que a advogada Janaína Paschoal e o príncipe Luiz Philippe de Orleans e Bragança são os principais nomes, e que o general Hamilton Mourão (PRTB) "corre por fora".
O candidato estava acompanhado por seu filho Flávio Bolsonaro e pelo economista Paulo Guedes, mentor do presidenciável no campo econômico e provável ministro da Fazenda caso Bolsonaro seja eleito. Havia três entrevistadores: Allan dos Santos, Bernardo Kuster e Flávio Morgenstern, todos influenciadores digitais que declaram apoio ao candidato.
Ao criticar o que chamou de "ativismo judiciário", Bolsonaro afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) "fica muito próximo da Suprema Corte venezuelana" e criticou a iniciativa de regulamentar o direito ao aborto. Defendeu que seja nomeado um ministro "cristão": "Por que não tem um ministro cristão no STF? Num país cristão como o Brasil, por que não?", questionou. Sobre a proposta de ampliar o número de ministros da Corte, para formar uma maioria conservadora, ele afirmou que levou "muita pancada", mas que "quem entendeu elogiou (a proposta)".
Bolsonaro criticou o Centrão (grupo de partidos que decidiu se aliar ao tucano Geraldo Alckmin na corrida pelo Planalto) e o "loteamento de cargos": "Se Alckmin vencer, vai lá, substitui o Temer e não muda nenhum ministro, porque os cargos já estão loteados pelo Centrão, que é quem continuará mandando", afirmou.
O economista Paulo Guedes, por sua vez, afirmou que a governabilidade de um eventual governo de Bolsonaro seria mantida não pelo loteamento de cargos, mas pelo repasse de recursos do âmbito federal para Estados e municípios: "A descentralização de recursos é o eixo da governabilidade. Bolsonaro pode ser o primeiro presidente que vai amputar seus próprios poderes, vai regenerar a classe política. Até o prefeito do PT vai querer votar nele, porque está precisando de dinheiro (para administrar o município). A classe política finalmente vai se reaproximar do povo", previu.
Em outro momento, Guedes sugeriu o cineasta José Padilha para a função de ministro da Cultura.

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