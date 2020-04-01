Em Santa Catarina, padre monta drive thru para confissões Crédito: Pixabay

Seguindo as regras de distanciamento social para evitar a proliferação do novo coronavírus, um padre montou um "drive thru" para confissões dos fiéis, que não precisam sair do carro para receber o atendimento religioso.

A iniciativa do padre Phábio Bosco, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de São Bento do Sul, a 170 km de Florianópolis, no norte de Santa Catarina, ocorreu no último domingo (29).

O confessionário foi levado para fora da igreja, em um local onde os automóveis podiam estacionar. "Venha confessar-se pela Páscoa que se aproxima! As confissões são atendidas sem que o fiel saia do seu carro.

Clamemos a Misericórdia divina sobre nós!", escreveu o padre na página do Facebook da paróquia.