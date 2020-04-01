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Coronavírus

Em Santa Catarina, padre monta drive thru para confissões

A iniciativa do padre Phábio Bosco, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de São Bento do Sul, a 170 km de Florianópolis, no norte de Santa Catarina, ocorreu no último domingo (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 19:03

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 19:03

Em Santa Catarina, padre monta drive thru para confissões
Em Santa Catarina, padre monta drive thru para confissões Crédito: Pixabay
Seguindo as regras de distanciamento social para evitar a proliferação do novo coronavírus, um padre montou um "drive thru" para confissões dos fiéis, que não precisam sair do carro para receber o atendimento religioso.
A iniciativa do padre Phábio Bosco, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de São Bento do Sul, a 170 km de Florianópolis, no norte de Santa Catarina, ocorreu no último domingo (29).
O confessionário foi levado para fora da igreja, em um local onde os automóveis podiam estacionar. "Venha confessar-se pela Páscoa que se aproxima! As confissões são atendidas sem que o fiel saia do seu carro.
Clamemos a Misericórdia divina sobre nós!", escreveu o padre na página do Facebook da paróquia.
Além do "drive thru", o padre subiu 32 metros da torre da igreja para abençoar a cidade e lançou um terço gigante formado por balões com as cores do Brasil e da Itália, país fortemente atingido pelo novo coronavírus.

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