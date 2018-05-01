Em pronunciamento, Temer anuncia reajuste do Bolsa Família

Em pronunciamento, Temer vai anunciar reajuste do Bolsa Família Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Em pronunciamento do Dia do Trabalhador em redes de rádio e televisão, às 20h30 desta segunda-feira (30), o presidente Michel Temer anunciou oficialmente o reajuste do Bolsa Família. O reajuste será de 5,67% a partir de julho.

O aumento é maior do que a inflação, acumulada em 2,95% nos últimos 12 meses. O valor médio mensal dos benefícios do Bolsa Família passará de R$ 177,71 para R$ 187,79, o que representará um aumento de R$ 684 milhões no gasto com o programa. O assunto foi discutido nas últimas semanas com a equipe econômica.