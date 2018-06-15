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Silêncio

Em nota, Palácio reafirma que Temer não incentivou pagamentos a Cunha

Hoje a Polícia Federal entregou relatório final da Operação Cui Bono
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 22:20

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 22:20

Em nota, Palácio reafirma que Temer não incentivou pagamentos a Cunha Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O Palácio do Planalto reafirmou, em nota oficial, que o presidente Michel Temer jamais incentivou pagamentos ilícitos ao ex-deputado Eduardo Cunha em troca de seu silêncio. A nota do Planalto foi divulgada hoje (14), após a entrega do relatório final da Polícia Federal (PF) à Justiça Federal sobre as investigações da Operação Cui Bono. A operação investigou esquema de fraude na liberação de créditos da Caixa Econômica Federal no período entre 2011 e 2013. O relatório confirmaria a suposta intenção do presidente de comprar o silêncio de Cunha e, consequentemente, obstruir as investigações.
É mentirosa a insinuação de que o presidente Michel Temer incentivou pagamentos ilícitos ao ex-deputado Eduardo Cunha e a Lúcio Funaro. Isso jamais aconteceu. [] Apesar da ausência absoluta de provas, investigadores insistem em retirar do contexto diálogos e frases para tentar incriminar o presidente da República, diz um trecho da nota, assinada pela Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República (Secom).
O assunto surgiu em maio do ano passado após delação do empresário Joesley Batista. Ele gravou uma conversa com o presidente da República e usou o áudio para acusá-lo à Justiça. É nessa gravação que se ouve o presidente dizendo tem que manter isso, viu?.
Segundo Joesley, a frase de Temer tem conexão com pagamentos ilícitos a Cunha. Mas a gravação não deixa isso claro e abriu margem para a defesa do presidente. Temer defende que a frase é uma resposta à afirmação do empresário, que disse estar de bem com Cunha. O próprio ex-deputado já negou algumas vezes essa tentativa de silenciá-lo.
A notícia instalou uma crise no governo, que só arrefeceu após a rejeição de duas denúncias contra Temer na Câmara dos Deputados. Após deixar a presidência, porém, ele responderá à Justiça pelas acusações.

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