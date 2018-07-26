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Disputa pelo governo

Em nota, Hartung diz que refletiu e que não irá disputar reeleição

Após ouvir os apelos da base aliada, que chegou a assinar um manifesto para que ele mudasse de ideia, governador reafirmou que está na hora de passar o bastão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 23:15

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 23:15

O governador Paulo Hartung chegou a anunciar em coletiva que era hora de passar o bastão Crédito: Fred Loureiro/Secom
Por meio de nota divulgada na noite desta quarta-feira (25), o governador Paulo Hartung (MDB) disse que "refletiu novamente" sobre disputar ou não a reeleição após "apelos da base aliada", mas reforçou a posição de que "é hora de passar o bastão". O governador não listou as razões da manutenção da decisão após tal reflexão. 
A notícia de que Hartung anunciou, de novo, que não será candidato foi publicada no Gazeta Online mais cedo ainda nesta quarta. Mas agora surge a nota do governador. No último dia 9, Hartung externou a definição de não tentar um novo mandato. No dia seguinte, elencou as razões em uma coletiva de imprensa. Na ocasião, afirmou, por exemplo, que "quatro mandatos é exagero". Já é a terceira vez que ele comanda o Executivo estadual.
Nesta terça-feira (24), no entanto, aliados disseram que Hartung havia sinalizado em sentido contrário, que poderia voltar atrás e concorrer novamente. Um manifesto, assinado por seis partidos (PSD, MDB, PRB, PMN, Patriota e PTB), endossou o movimento "volta, Hartung", mas não colou.
O PSDB, que já esteve entre os governistas, e o PDT, de Sérgio Vidigal, por exemplo, já estavam com aliança selada com o ex-governador Renato Casagrande (PSB), pré-candidato ao governo do Estado.
Confira a íntegra da nota de Paulo Hartung: 
Minha decisão de não ser candidato à reeleição foi tranquila, em paz . Já havia decidido, no dia 9 de julho, que não disputaria a reeleição. Nesta semana, ouvi o apelo da minha base aliada, refleti novamente, agradeci e reforcei minha posição de que é hora de passar o bastão. E sigo muito animado até o último dia do nosso governo, fazendo do Espírito Santo um exemplo para o Brasil, disse o governador Paulo Hartung nesta quarta-feira (25).
O governador agradeceu ainda o apoio do presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, e do vice-governador César Colnago, que ofereceram a aliança do partido para uma eventual candidatura sua. "Recebi com muito carinho o apoio dos dois, mas comuniquei ao César, ainda na manhã desta quarta-feira, que minha decisão de ficar fora da disputa estava mantida", assinalou.

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