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Em nota, Caetano Veloso agradece recuperação de equipamentos

Eles tinham sido roubados no domingo, 14, na região de Itacaré, por homens armados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2018 às 21:19

Publicado em 20 de Janeiro de 2018 às 21:19

Caetano Veloso Crédito: Divulgação
O cantor e compositor Caetano Veloso divulgou neste sábado, 20, nota em que agradece às autoridades da Bahia, entre elas o governador Rui Costa (PT), pela ação policial que resultou na recuperação de equipamentos que usa em seus shows.
Eles tinham sido roubados no domingo, 14, na região de Itacaré, por homens armados que aproveitaram que o motorista do veículo que os transportava parou para jantar. Os criminosos renderam o profissional e levaram o carro, que tinha atrelado um trailer com a carga. Caetano também divulgou uma lista de itens que ainda não foram encontrados.
"Primeiro, lamentamos muito o roubo dos equipamentos do nosso show. A questão da insegurança é nacional, afeta todo o Brasil e precisa ser resolvida por toda a sociedade. Não dá pra ficar de braços cruzados diante da entrada de armas pesadas pelas nossas fronteiras, armas que matam nossos jovens e nossos policiais."
"Eu estou feliz pelo desfecho da história e quero agradecer o empenho do governador baiano, que determinou a ação imediata das polícias Civil e Militar. Quero agradecer à Secretaria de Segurança Pública, à Polícia Militar e à Polícia Civil, além da solidariedade que recebi na Bahia e no Brasil. É bom saber que encontrei todo esse apoio em minha terra natal. Muito obrigado, Caetano Veloso".

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