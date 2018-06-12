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Em meio a desaprovação recorde, autoestima de Temer vira piada

Página no Twitter destaca frases do presidente exaltando seu governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 11:45

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 11:45

Página 'Autoestima Temer' no Twitter Crédito: Reprodução/Twitter
Michel Temer é o presidente mais impopular desde a redemocratização  ele é desaprovado por 82% da população, de acordo com o último Datafolha, batendo seu próprio recorde , mas isso não parece abalar sua autoestima. Em pouco mais de dois anos de governo, foram recorrentes falas exaltando a sua própria administração, fazendo com que a frase queria ter a autoestima do Temer virasse um comum nas redes.
Recentemente, a piada evoluiu e deu origem a uma conta no Twitter dedicada apenas ao amor-próprio do presidente: Autoestima Temer. O perfil destaca uma foto do emedebista ao lado de um painel com a frase O Brasil voltou, e também traz a declaração Eu não sei como Deus me colocou aqui, que Temer disse em um pronunciamento no ano passado.
Em menos de duas semanas, a página conseguiu mais de 9 mil seguidores, o que surpreendeu o criador da conta, o estudante de Letras Narcélio Lima, de 32 anos, que mora em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza.
Ele conta que a ideia surgiu durante a paralisação dos caminhoneiros, ao ver Temer minimizando o impacto do movimento no país.
 A gente estava no meio do caos, e ele falando que estava tudo bem. Isso me chamou muito a atenção. Esse distanciamento dele da realidade é um fato curioso.  explica.
Parte das publicações são com frases reais ditas pelo presidente, outras são paródias feitas por Narcélio. O estudante acredita que o brasileiro vê nas piadas uma forma de encarar as dificuldades:
 O brasileiro precisa desse sentimento para extravasar. Às vezes uma coisa incomoda, e ele vai para a veia do humor  avalia.
Eleitor de Dilma Rousseff (PT) em 2014, ele desaprova o governo Temer, mas diz ainda não ter decidido em quem votar nas eleições presidenciais de outubro.
PIADA TAMBÉM NO FACEBOOK
Narcélio não foi o único a brincar com a autoestima de Temer. A página Qui autoestima da PORRA, do Facebook, trata de vários do amor-próprio de uma forma geral, citando frases de várias pessoas, mas elegeu o presidente como uma espécie de símbolo: ele está tanto na foto de perfil da página como na foto de capa  nessa, com a declaração de que muitos votaram em Dilma Rousseff porque ele era o vice da chapa.
Página 'Qui autoestima da PORRA', do Facebook Crédito: Reprodução/Facebook
Além disso, Temer também é personagem frequente das postagens da página.

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