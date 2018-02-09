Em Goiás, Cármen Lúcia inaugura presídio de segurança máxima

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, participou nesta sexta-feira da inauguração do presídio de segurança máxima de Formosa (GO), no Entorno de Brasília. A expectativa é que a nova unidade, com 300 vagas para presos já condenados, possa receber parte dos presos que estavam na unidade de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia, onde uma rebelião no mês passado deixou nove detentos mortos. Na cidade, parte da população se movimenta para evitar essa transferência.

A unidade de Aparecida de Goiânia será demolida. Outra será construída, num local diferente, em seis meses. Pouco depois de a rebelião estourar em janeiro, Cármen Lúcia chegou a visitar a cidade, mas, por questões de segurança, não entrou na unidade. O presídio de Aparecida de Goiânia sofria com a superlotação. Segundo o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, isso não ocorrerá em Formosa.

 O dever daquele que erra de ter de pagar por esse erro, mas tem que cumprir a pena em condições que permitam que volte acertado à sociedade. Nada mais do que isso e com dignidade, o que não tem ocorrido no sistema penitenciário  discursou Cármen Lúcia.

 O nosso compromisso é não passar dos 300. São 300 e só  disse Marconi para a presidente do STF enquanto os dois caminhavam pelo presídio, reforçando isso depois no discurso de inauguração:

É presídio para 300 vagas. Não é para 301.

Serão 150 agentes penitenciários trabalhando no presídio. Segundo o vice-governador José Eliton, os 110 presos da cadeia localizada no centro de Formosa, que será desativada, serão transferidos para a nova unidade, o que poderá ocorrer em poucos dias. Quanto ao preenchimento das outras 190 vagas, ele disse que isso ainda está sendo discutido. O vice-prefeito de Formosa, Gustavo Marques, presente na cerimônia, destacou que era contra a construção do presídio, mas, uma vez erguido, a prefeitura conseguiu o compromisso do governo de que as vagas sejam preenchidas primeiramente pelos detentos da cidade.

 O que a gente pede primeiro é uma análise minuciosa (dos presos de fora que podem ser transferidos) para vir para cá. Já falta PM na cidade. Para vir facção e não vir policial...  argumentou o vice-prefeito, acrescentando:  É certo que vai vir preso (de fora), mas não sabemos quem será.

Entre os moradores, o sentimento é parecido.

 É bom que tira os presos do centro. Mas não queremos os de Aparecida de Goiânia  disse o aposentado Manoel Araújo, presente na inauguração.