  • Em evento evangélico, presidente do PRB apresenta Alckmin como 'presidente'
Eleição

Em evento evangélico, presidente do PRB apresenta Alckmin como 'presidente'

Partido abriu mão de candidatura de Flávio Rocha nesta sexta-feira

Publicado em 14 de Julho de 2018 às 00:02

Redação de A Gazeta

Horas após o PRB anunciar a desistência da candidatura de Flávio Rocha da disputa ao Planalto, o presidente da sigla, Marcos Pereira, esteve ao lado do ex-governador Geraldo Alckmin, na noite desta sexta-feira (13), em um evento da igreja Sara Nossa Terra, em São Paulo.
Alckmin foi apresentado no evento como "presidente", pelo bispo Robson Rodovalho, líder da igreja.
A bispa Lúcia, esposa de Rodovalho, fez uma oração para o tucano. Na prece, pediu que os caminhos do tucano sejam abertos e terminou aplaudida.
Segundo a assessoria de Alckmin, esta é a sétima vez que Alckmin participa do aniversário da igreja.
O comando do PRB tem demonstrado preocupação com ascenção de Ciro Gomes (PDT) e de Jair Bolsonaro (PSL) nas pesquisas de intenção de voto. Marcos Pereira tem dito que o partido quer caminhar pela centro-direita e que busca um candidato "tolerante" e "conciliador", características que não se aplicam a Bolsonaro e Ciro.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Ciclistas têm pneus furados após tachinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória
Aluguel cresce no ES
Dono ou inquilino? Maioria tem casa própria no ES, mas aluguel cresce
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz

