Em evento evangélico, presidente do PRB apresenta Alckmin como 'presidente'

Horas após o PRB anunciar a desistência da candidatura de Flávio Rocha da disputa ao Planalto, o presidente da sigla, Marcos Pereira, esteve ao lado do ex-governador Geraldo Alckmin, na noite desta sexta-feira (13), em um evento da igreja Sara Nossa Terra, em São Paulo.
Alckmin foi apresentado no evento como "presidente", pelo bispo Robson Rodovalho, líder da igreja.
A bispa Lúcia, esposa de Rodovalho, fez uma oração para o tucano. Na prece, pediu que os caminhos do tucano sejam abertos e terminou aplaudida.
Segundo a assessoria de Alckmin, esta é a sétima vez que Alckmin participa do aniversário da igreja.
O comando do PRB tem demonstrado preocupação com ascenção de Ciro Gomes (PDT) e de Jair Bolsonaro (PSL) nas pesquisas de intenção de voto. Marcos Pereira tem dito que o partido quer caminhar pela centro-direita e que busca um candidato "tolerante" e "conciliador", características que não se aplicam a Bolsonaro e Ciro.