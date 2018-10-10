Em estratégia anti-PT, Bolsonaro diz que Haddad vai 'soltar criminosos'

Crédito: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados

O candidato à Presidência do PSL, Jair Bolsonaro , afirmou nesta terça-feira (9) que seu adversário no segundo turno, Fernando Haddad (PT) vai "soltar criminosos." Mais cedo, em entrevista ao programa Pânico, na rádio Jovem Pan, Bolsonaro já havia dito que vai "encher a cadeia de bandido." Segundo ele, isso "não é ser radical, é ser racional." O candidato do PT, no entanto, já afirmou que não vai conceder indulto ao ex-presidente Lula , preso em Curitiba.

"Meu adversário falou que vai combater o encarceramento e soltar criminosos da cadeia. Nossa preocupação e prioridade são as pessoas de bem. Falo desde sempre, prefiro uma cadeia lotada de criminosos do que um cemitério lotado de inocentes. Se faltar espaço, a gente constrói mais!", escreveu Bolsonaro no Twitter.

Nesta terça-feira, o candidato do PSL saiu de casa pela primeira vez após a votação do primeiro turno para gravar programas para a propaganda eleitoral gratuita, que se reinicia nesta sexta-feira.

O presidenciável deixou sua casa na Barra da Tijuca, no Rio, pela manhã e seguiu para a residência do empresário Paulo Marinho, no Jardim Botânico.

A mansão de Marinho se tornou o QG da campanha. O local está abrigando a equipe da produtora de vídeo contratada para fazer os programas. São cerca de 15 profissionais da Studio Eletrônico, produtora de Campinas, e parceira da agência AM4, empresa responsável pela estratégia digital da campanha.

Além de Paulo Marinho, Bolsonaro está acompanhado do economista Paulo Guedes e do filho Flávio Bolsonaro, deputado estadual e senador eleito, que chegou no início da tarde. As gravações foram interrompidas para que o candidato desse uma entrevista no início da tarde ao programa Pânico, da Jovem Pan.

Na entrevista, Bolsonaro afirmou que vai encher a cadeia de bandidos.

 Se acha a cadeia ruim, é só não fazer besteira que não vai para lá. Tem que acabar com isso de ter pena de encarcerado. Quem está lá, fez por merecer  afirmou.  Vamos brigar para acabar com a progressão de pena. Não quer ir preso, não faça besteira. Ponto final  disse para depois completar:  Isso não é ser radical, é ser racional.

Perguntado se perdoaria o homem que o esfaqueou durante um comício em Juiz de Fora, no início de setembro, Bolsonaro se exaltou:

 Esse cara sabia o que estava fazendo. Estou vivo por milagre. Tem que agravar a pena desse cara. Não perdoo não. Se depender de mim, ele vai mofar na cadeia.

VISÃO DE HADDAD