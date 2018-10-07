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Eleições 2018

Em duas horas de votação, 310 urnas eletrônicas foram substituídas

Os estados que tiveram o maior número de urnas com defeito foram São Paulo (49), Minas Gerais (46), Sergipe (35), Rio de Janeiro (34), Rio Grande do Sul (30), Paraná (17) e Pernambuco (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 14:41

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 14:41

Os estados que tiveram o maior número de urnas com defeito foram São Paulo (49), Minas Gerais (46), Sergipe (35), Rio de Janeiro (34), Rio Grande do Sul (30), Paraná (17) e Pernambuco (13) Crédito: Edson Chagas
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou há pouco que 310 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas nas primeiras duas horas de votação no país. Segundo o tribunal, o número representa 0,06% do total de 454,4 mil urnas utilizadas no pleito deste ano. Até o momento, não foram registrados locais com votação manual.
Os estados que tiveram o maior número de urnas com defeito foram São Paulo (49), Minas Gerais (46), Sergipe (35), Rio de Janeiro (34), Rio Grande do Sul (30), Paraná (17) e Pernambuco (13).
Os números constam no primeiro balanço sobre ocorrências nas duas primeiras horas de votação, que começou às 8h nos estados que seguem o fuso horário de Brasília.
> Votação de brasileiros no exterior é encerrada em 18 países
A votação será encerrada às 17h, conforme horário local de cada região. São 147.302.357 brasileiros aptos a escolher o presidente da República, os governadores de 26 estados e do Distrito Federal, 54 senadores, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais e 24 deputados distritais.

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