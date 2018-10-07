Em duas horas de votação, 310 urnas eletrônicas foram substituídas

Os estados que tiveram o maior número de urnas com defeito foram São Paulo (49), Minas Gerais (46), Sergipe (35), Rio de Janeiro (34), Rio Grande do Sul (30), Paraná (17) e Pernambuco (13) Crédito: Edson Chagas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou há pouco que 310 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas nas primeiras duas horas de votação no país. Segundo o tribunal, o número representa 0,06% do total de 454,4 mil urnas utilizadas no pleito deste ano. Até o momento, não foram registrados locais com votação manual.

Os estados que tiveram o maior número de urnas com defeito foram São Paulo (49), Minas Gerais (46), Sergipe (35), Rio de Janeiro (34), Rio Grande do Sul (30), Paraná (17) e Pernambuco (13).

Os números constam no primeiro balanço sobre ocorrências nas duas primeiras horas de votação, que começou às 8h nos estados que seguem o fuso horário de Brasília.