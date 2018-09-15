Em discurso na Serra, Marina promete aperfeiçoar programas sociais

Marina Silva chega ao Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Um dia depois da divulgação da pesquisa Datafolha de intenção de voto na eleição presidencial, a candidata da Rede, Marina Silva, cumpriu agenda de campanha ontem no Espírito Santo e minimizou sua queda no levantamento do instituto. Ela também criticou seus rivais do PT e do PSL, dizendo que o país não pode ficar entre o anzol no olho e o anzol no beiço.

Embora tenha registrado sua segunda queda consecutiva nos levantamentos do Datafolha, agora com 8% das intenções de voto, metade do que havia registrado 20 dias antes, Marina minimizou a pesquisa e disse estar confiante de que estará no 2º turno para manter o equilíbrio na política.

Confira a entrevista completa. A redista chegou ao Estado por volta das 10h30, realizou uma caminhada e fez corpo a corpo com eleitores na feira livre de Jardim da Penha, em Vitória. Depois, concedeu entrevistas à imprensa em um hotel, na Capital.

No início da tarde percorreu uma rua do bairro Jardim Carapina, na Serra, em um trio elétrico, onde fez um discurso rápido, de 10 minutos, junto ao candidato do partido ao Senado, Fabiano Contarato (Rede).



Marina atribuiu o resultado das pesquisas ao fato de a campanha só estar começando agora, com todos os candidatos postos.

Enquanto a candidatura do PT não estava em cena, tínhamos pessoas oscilando entre essa ou aquela candidatura. Sempre mantive minha base inicial de 8%. Agora, começamos outra disputa, disse, durante a manhã.

No discurso da tarde, subiu o tom. Fiquei por 8 meses disputando palmo a palmo o segundo lugar, e ninguém ficava propagando. Agora, ficam dizendo que vão me desidratar, mas não vão, porque me hidrato com a força de Deus, afirmou.

Ela também voltou a artilharia para as candidaturas de Jair Bolsonaro (PSL) e de Fernando Haddad (PT). Não podemos ficar entre o anzol no olho, que nos cega com a violência, e o anzol no beiço, que cala nossa voz com o populismo, com o autoritarismo, seja de esquerda ou de direita. Temos que estar à frente e não aceitar corrupção como modo de governar.

Em sua fala, a presidenciável também tentou conquistar o público feminino, que ainda representa o maior percentual de votos brancos, nulos e indecisos no país: 24%, contra 14% dos homens, segundo o Datafolha.

Toda vez que alguém da nossa origem tenta fazer alguma coisa, principalmente se for negra, mulher, pobre, dizem que a gente não pode, que a gente não tem condição. Quem é que segura a barra dentro de casa? Quem faz dupla jornada quando é abandonada? Que cuida dos filhos, dos idosos, dos deficientes? Somos nós. Não venham dizer que somos fracas. Temos fortaleza moral, autoridade ética.

A candidata também repercutiu a fala do vice na chapa de Bolsonaro, general Hamilton Mourão, e chamou de ilusionismo a ideia de uma nova Constituição escrita por uma comissão de notáveis, que depois seria submetida a um plebiscito popular.

Uma Constituinte feita sem pessoas eleitas pelo povo é golpe. Os saudosistas da ditadura militar podem inventar todo tipo de ilusionismo para enganar o povo, mas quem passou o trauma da ditadura não vai se enganar.