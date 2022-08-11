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Folha de São Paulo

Em dia de manifesto, Bolsonaro se reúne com candidatos do PP e recebe apoio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu na manhã desta quinta-feira (11) candidatos a senador, vice-governador e a governador do PP para um ca...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 08:00

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 08:00

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu na manhã desta quinta-feira (11) candidatos a senador, vice-governador e a governador do PP para um café da manhã no Palácio da Alvorada.
Segundo o senador e candidato a governador do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Heinze, a reunião teve objetivo de demonstrar apoio deles ao presidente e vice-versa.
"Fomos levar apoio a ele", disse Heinze. "Ele disse que recebe nosso apoio e vai nos apoiar também, respeitando as diferentes posições nos estados". No Rio Grande do Sul, Bolsonaro tem duplo palanque, com dois candidatos ao governo. Além de Heinze, o ex-ministro do Trabalho Onyx Lorenzoni (PL) também concorre ao posto.
O senador disse à Folha que, apesar de o encontro ter ocorrido na mesma manhã em que é lida a carta na USP, o manifesto não foi mencionado no Alvorada. "Isso é uma pauta da esquerda", afirmou.
Depois do café da manhã com os candidatos, Bolsonaro seguiu para o Planalto, onde tem reunião às 10h30 com o ministro da Justiça, Anderson Torres.

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