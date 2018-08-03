Em convenção do Podemos, Rose sela aliança com afagos de governistas

Lideranças políticas como José Esmeraldo, Gilson Daniel e Lelo Coimbra, junto com o presidenciável Alvaro Dias, lançaram Rose candidata ao governo Crédito: Ricardo Medeiros

Foi chancelada a pré-candidatura da senadora Rose de Freitas (Podemos) a governadora do Estado, na noite desta quinta-feira (2), ao lado do presidenciável de seu partido, Alvaro Dias, e dando as mãos, como declaração de apoio, aos partidos do grupo político do governador Paulo Hartung (MDB).

Na convenção do Podemos, realizada em Cariacica, os dirigentes do PSD, PRB, Patriota, Rede e MDB, partido do qual Rose se desfiliou em abril, declararam que seguem firmes na aliança com o projeto de Rose.

Aos apoiadores, a senadora se colocou como o único nome capaz de promover os avanços e investimentos necessários para o Estado, e abriu o discurso destacando a importância de ser ficha limpa.

É uma obrigação (ser ficha limpa). Ninguém tem que ficar ostentando no seu currículo que é honesto, porque isso é dever. Ninguém como eu, que não tem grupo empresarial, não tem nome importante, chegaria ao Senado se não fosse pela confiança que vocês me deram. Não posso trair esse sentimento Rose de Freitas (Podemos) - Pré-candidata ao governo do Estado

Reafirmando a intenção de poder contar com Hartung em sua campanha, Rose elogiou o desempenho dele na área de gestão fiscal do Estado, enquanto subia o tom em relação a Renato Casagrande (PSB), seu principal adversário.

"Já falei do governo probo, eficaz de Paulo. Não deixou que caíssemos no abismo, cuidou do dinheiro público. Agora perguntem o que tenho contra Renato? Nada. É um grande amigo. Mas ele não pode dizer publicamente que vai fazer aquilo que não fez nos quatro anos que governou", alfinetou.

ALIANÇA

Lelo Coimbra (MDB), Neucimar Fraga (PSD), Audifax Barcelos (Rede) e Rafael Favatto (Patriota) foram ao microfone confirmar o apoio à coligação de Rose. Já entre os representantes do PRB, nem Amaro Neto (PRB) nem o presidente da sigla, Roberto Carneiro, embora presentes no palco, chegaram a dar declarações.

Mas Rose fez questão de homenagear enfaticamente Amaro. Eu preciso te agradecer. Eu queria ter esse sorriso todos os dias. Quando o dia acordar e o dia estiver cinzento, vou ligar para o Amaro e dar bom dia, para ele ajudar a levar a luta adiante, disse.

Rose estende microfone para Amaro cantar a música gospel "Vai Dar Tudo Certo" Crédito: Fernando Madeira

Amaro disputaria o Senado na chapa de Rose, mas por uma decisão do PRB, será candidato a deputado federal. Na convenção, o Podemos não anunciou quais serão os nomes que o partido apoiará para o cargo.

PERFIL

A senadora também pôs em questão, por mais de uma ocasião, o fato de que uma de suas marcas seja a de parlamentar municipalista, que busca, com o pires na mão, trazer recursos federais para os municípios.

"Me chamam de deputada do interior. Mas perguntem quantos recursos foram para Viana. Para a Serra. Eu nunca deixei de trabalhar. Porque se falta um leito no hospital, eu tenho que buscar. Falam que os ministros não me negam nada, mas negam sim. Eu é que nunca desisto do sim que eles devem ao meu Estado, que paga impostos", frisou.

Durante o discurso, Rose pediu para tocar a canção gospel "Vai dar tudo certo", e estendeu o microfone para aliados, como Amaro Neto, a acompanharem.

O QUE ROSE DISSE SOBRE...

INVESTIMENTOS

"Ao longo desses anos todos eu trouxe mais de R$ 3 bilhões para o Estado. Quem não acreditava no aeroporto, vai lá ver. E que o nosso porto podia ser competitivo, que poderíamos distribuir equipamentos na saúde, que o pobre não podia usar."

TRAJETÓRIA

"Tenho quebrado tabus. Lutei contra a ditadura, fui a primeira mulher a presidir a maior comissão do Brasil, a Comissão de Orçamento."

EXPERIÊNCIA

"Não perguntaram a Vitor Buaiz, a José Ignácio, a Paulo Hartung, a Casagrande, se eles já haviam administrado antes. Eu saberei administrar."

SEGURANÇA

"Hoje esvaziam a casa do nosso povo, nos morros. As famílias descem carregando seus pertences. Os policiais fizeram aquela greve erradamente, mas temos que ver como eles estão vivendo."

EDUCAÇÃO