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Apelo

Em carta, Lula pede 'empenho' da militância durante campanha

'Querem inventar uma democracia sem povo', diz o texto escrito pelo petista

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 20:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 20:11
Lula chega à PF em São Paulo para fazer exame de corpo de delito Crédito: Fukuda
Em carta enviada para o Encontro Nacional do PT, que oficializou neste sábado, 4, sua candidatura ao Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o direito de ser candidato e fez um apelo aos militantes para que o defendam na campanha presidencial.
"Já derrubaram uma presidenta eleita; agora querem vetar o direito do povo escolher livremente o próximo presidente. Querem inventar uma democracia sem povo", diz o texto escrito pelo petista e lido durante o evento.
Lula disse que seus opositores querem fazer uma eleição com "cartas marcadas" e que a democracia no País está ameaçada. Ele pediu ainda o "empenho de cada um" para a vitória do partido na disputa.
"De onde me encontro, estou sempre renovando minha fé de que o dia do nosso reencontro virá, pela vontade do povo brasileiro", escreveu.
Dilma. A leitura da mensagem de Lula foi precedida por um discurso da ex-presidente Dilma Rousseff, que disputará o Senado por Minas Gerais. Ela disse que vai para a campanha defender Lula e se posicionar contra os autores do "golpe", em referência ao processo de impeachment.
A petista pediu ainda "calma" à vereadora do Recife Marilia Arraes, que tentou ser candidata ao governo de Pernambucano, mas teve sua candidatura retirada pela cúpula nacional da legenda, em um acordo com o PSB.

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