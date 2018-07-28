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Preso

Em carta, Lula diz que golpe quer tirá-lo das eleições em que é favorito

Carta foi lida durante a convenção nacional do PT, neste sábado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 14:47

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 14:47

O ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou uma carta para que fosse lida neste sábado (28), durante a convenção estadual do partido na capital paulista. No texto, o petista diz que houve "um golpe dentro do golpe com a intenção de tirá-lo das eleições em que é favorito".
No documento, o petista diz que há representantes do atual governo federal que articularam seu afastamento, mas "não são dignos". "Não nos representam e não conseguirão nos derrotar", destacou aos militantes. Lula reforçou a inexistência de provas em sua condenação.
Em seguida, a carta diz que, no dia de hoje, o foco é São Paulo, Estado em que "também estão profundamente fincadas as raízes do PT". Ao final, o petista reforçou as candidaturas do ex-prefeito de São Bernardo do Campo Luiz Marinho, ao governo estadual, além de Gilmar Tato e Eduardo Suplicy, ao Senado. "Venceremos com Marinho, Gilmar Tato, Suplicy e a força do povo" .
Mesmo preso e condenado na Lava Jato, Lula deve ser oficializado como candidato ao Planalto no dia 4 de agosto, em encontro nacional do PT na capital paulista. O partido organiza um evento com a militância para registrar a candidatura do ex-presidente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, no próximo dia 15.

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