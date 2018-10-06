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Campanha

Em carreata em Fortaleza, Ciro fala em priorizar educação e empregos

Construção civil, moradia popular, saneamento básico e retomada de obras paradas estão entre as propostas do candidato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2018 às 18:34

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 18:34

Ciro Gomes Crédito: Reprodução/Agência Brasil
O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, faz campanha neste sábado, 6, no Ceará. Em Fortaleza, onde participou de carreata, defendeu proposta na área de educação envolvendo Estados e para gerar empregos.
"Começaremos com um grande programa de construção civil, moradia popular, saneamento básico e retomada de 7.200 obras paradas. Eu vou chamar os Estados e vou financiar uma expansão geral do ensino técnico profissionalizante, em tempo integral", disse Ciro. "Nós vamos terminar garantindo uma bolsa para todos que tiverem boa frequência e boas notas nas empresas privadas com estágio remunerado pago pelo governo", emendou.
Às 16 horas, está programada caminhada em Sobral.

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