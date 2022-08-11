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Folha de São Paulo

Em Brasília, manifestantes e sindicatos da educação fazem ato em frente ao Congresso

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Manifestantes realizaram nesta quinta-feira (11) um ato em defesa da democracia em Brasília. O protesto teve início às 15h na Biblioteca Naciona...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 15:46

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 15:46

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Manifestantes realizaram nesta quinta-feira (11) um ato em defesa da democracia em Brasília. O protesto teve início às 15h na Biblioteca Nacional e terminou no final da tarde com uma série de discursos em frente ao Congresso Nacional.
Participaram estudantes, sindicatos e associações de professores e políticos de oposição. Os manifestantes discursaram em defesa da democracia, contra os cortes orçamentários na educação e também pediram a saída de Jair Bolsonaro (PL).
Mais cedo, estudantes, juristas e professores realizaram um ato no campus da UnB (Universidade de Brasília), onde leram cartas em defesa da democracia.

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