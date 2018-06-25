Em Angra dos Reis, número de homicídios aumenta 42%

Ilha Grande, em Angra dos Reis Crédito: Reprodução

Um dos destinos turísticos mais procurados por quem gosta de belezas naturais, Angra dos Reis, na Costa Verde, sofre com o crescimento assustador do tráfico de drogas e, consequentemente, com o aumento do número de homicídios. O crescimento desse tipo de crime no município vai na contramão do estado, que registrou queda de 1,6% nos cinco primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2017. Em Angra, os casos de homicídios cresceram 42% em 2018. De janeiro a maio, foram registradas 61 mortes, contra 43 no ano passado.

No sábado, dois homens foram mortos durante uma ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na comunidade do Areal. A polícia havia proibido a realização de bailes funk, depois de descobrir que eram financiados por traficantes que dominam o local. Na semana passada, caixas de som chegaram a ser destruídas por agentes durante uma incursão. Mas uma informação, recebida através do serviço Disque-Denúncia (2253 1177) e repassada à PM, deu conta de que traficantes voltaram a arcar com os custos do baile para aumentar a venda de drogas.

Na madrugada de sábado, a polícia esteve no Areal e encontrou o baile lotado. Houve tiroteio e pânico. Dois homens foram baleados e encaminhados ao Hospital Geral de Japuíba, mas não resistiram. Os policiais militares apreenderam uma pistola Glock 9mm, um revólver calibre 38, uma granada e um rádio de comunicação.

Relatos de moradores da região em redes sociais acusam policiais do Bope de terem agredido mulheres que estavam no baile e as obrigado a desfilar em uma vala. A Polícia Militar não quis se manifestar sobre a acusação dos moradores. Um oficial da corporação, que não se identificou, explicou que a proibição dos bailes funk foi motivada pela descoberta de que traficantes estariam usando esses eventos para viciar jovens.

Reflexos no turismo

Para João Willy, presidente da TurisAngra, a violência no município preocupa. Mas ele lembra que o período atual é de baixa temporada, com taxa de ocupação de hotéis e pousadas de 30%.

 O que tenho visto é o aumento dos confrontos, tanto entre traficantes e a polícia como entre os próprios bandidos. Somente em fevereiro foram nove mortos. Nessa contabilidade estão os confrontos entre traficantes do Areal, do Frade, do Parque Belém, de Sapinhatuba I e II e do Camorim. A PM de Angra não tem estrutura para enfrentar o poderio desses bandidos, que se armam até os dentes. Os carros da polícia estão em estado muito precário e nem gasolina têm. A crise também afeta o turismo  disse Willy.

Mas a criminalidade não fica restrita somente às comunidades. O número de assaltos fez a prefeitura recorrer ao Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Em setembro do ano passado, a turista inglesa Heloise Dixon, de 46 anos, foi atingida por dois disparos na barriga ao entrar por engano, com o marido e os três filhos, na comunidade de Água Santa.