Em 72 horas, Enem 2018 tem 2,7 milhões de inscritos

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Arquivo Pessoal

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) completou 2.697.519 inscritos às 10h desta quinta-feira, quando se completaram 72 horas de abertura das inscrições. O Sistema de Inscrição foi aberto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) às 10h desta segunda e ficará disponível até 23h59 de 18 de maio. O pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor de R$ 82, pode ser feito até 23 de maio.

Ao todo, 3.361.468 pessoas já estão beneficiadas com a gratuidade por se enquadrarem em um dos quatro perfis que davam direito à isenção, mas mesmo assim precisam se inscrever. Excepcionalmente este ano, em função da mudança no formato que separou a isenção da inscrição, todos os concluintes do Ensino Médio em 2018 e que estudam em escola da rede pública estão isentos.

A gratuidade está garantida mesmo para aqueles que eram treineiros em 2017 e faltaram às provas, e para aqueles que, por algum motivo, não solicitaram a isenção em abril. Os concluintes da rede pública, portanto, estão dispensados de pagar a taxa de inscrição.

Apenas duas opções de mensagens aparecem ao final da inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. O participante verá a mensagem Inscrição concluída com sucesso ou a mensagem Inscrição aguardando o pagamento da GRU, juntamente com a imagem da Guia de Recolhimento da União (GRU), que é um boleto do Banco do Brasil.

Inscrição concluída com sucesso

Essa frase, escrita de verde, aparece para todos os participantes que estão isentos do pagamento da taxa de inscrição do Enem 2018. Três tipos de participantes estão nessa situação:

- Participante com solicitação de isenção da taxa de inscrição aprovada

- Concluinte do Ensino Médio, em 2018, em escola da rede pública, que se ausentou em 2017 e teve justificativa de ausência reprovada

- Concluinte do Ensino Médio, em 2018, em escola da rede pública, que não solicitou isenção

Inscrição aguardando o pagamento da GRU

Essa frase, escrita de vermelho, juntamente com um boleto do Bando do Brasil, aparece para todos os participantes que precisam pagar a taxa de inscrição do Enem 2018, no valor de R$ 82, até 23 de maio, por não se enquadrarem nos critérios de isenção. Dois tipos de participantes estão nessa situação:

- Participante com solicitação de isenção da taxa de inscrição reprovada

- Demais participantes / primeiro acesso ao sistema