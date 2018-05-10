Em 72 horas, Enem 2018 tem 2,7 milhões de inscritos

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) completou 2.697.519 inscritos às 10h desta quinta-feira, quando se completaram 72 horas de abertura das inscrições. O Sistema de Inscrição foi aberto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) às 10h desta segunda e ficará disponível até 23h59 de 18 de maio. O pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor de R$ 82, pode ser feito até 23 de maio.
Ao todo, 3.361.468 pessoas já estão beneficiadas com a gratuidade por se enquadrarem em um dos quatro perfis que davam direito à isenção, mas mesmo assim precisam se inscrever. Excepcionalmente este ano, em função da mudança no formato que separou a isenção da inscrição, todos os concluintes do Ensino Médio em 2018 e que estudam em escola da rede pública estão isentos.
A gratuidade está garantida mesmo para aqueles que eram treineiros em 2017 e faltaram às provas, e para aqueles que, por algum motivo, não solicitaram a isenção em abril. Os concluintes da rede pública, portanto, estão dispensados de pagar a taxa de inscrição.
Apenas duas opções de mensagens aparecem ao final da inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. O participante verá a mensagem Inscrição concluída com sucesso ou a mensagem Inscrição aguardando o pagamento da GRU, juntamente com a imagem da Guia de Recolhimento da União (GRU), que é um boleto do Banco do Brasil.
Inscrição concluída com sucesso
Essa frase, escrita de verde, aparece para todos os participantes que estão isentos do pagamento da taxa de inscrição do Enem 2018. Três tipos de participantes estão nessa situação:
- Participante com solicitação de isenção da taxa de inscrição aprovada
- Concluinte do Ensino Médio, em 2018, em escola da rede pública, que se ausentou em 2017 e teve justificativa de ausência reprovada
- Concluinte do Ensino Médio, em 2018, em escola da rede pública, que não solicitou isenção
Inscrição aguardando o pagamento da GRU
Essa frase, escrita de vermelho, juntamente com um boleto do Bando do Brasil, aparece para todos os participantes que precisam pagar a taxa de inscrição do Enem 2018, no valor de R$ 82, até 23 de maio, por não se enquadrarem nos critérios de isenção. Dois tipos de participantes estão nessa situação:
- Participante com solicitação de isenção da taxa de inscrição reprovada
- Demais participantes / primeiro acesso ao sistema
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) orienta que todos os pagantes retornem à Página do Participante para conferir a situação de sua inscrição. A confirmação do pagamento do boleto pela instituição bancária leva de três a cinco dias úteis.