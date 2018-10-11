Em 64 cidades do Espírito Santo, 25% não escolheram presidente

Espírito Santo, 64 tiveram um índice total de votos brancos e nulos e de abstenções acima de 25% na votação para presidente da República. Isso significa que nessas cidades ao menos um quarto da população não optou por nenhum dos 13 candidatos ao Palácio do Planalto no primeiro turno das eleições de 2018. Dos 78 municípios do, 64 tiveram um índice total de votos brancos e nulos e de abstenções acima de 25% na votação para. Isso significa que nessas cidades ao menos um quarto da população não optou por nenhum dos 13 candidatos aono primeiro turno das

No Estado como um todo o dado é semelhante: foram mais de 61 mil votos brancos, mais de 113 mil nulos e mais de 530 mil abstenções, resultando em um percentual de 27,13% de ausências e de votos inválidos.

Conceição da Barra, que ocupa a primeira posição no ranking, mais de 40% dos eleitores locais se mantiveram neutros: foram 7.149 abstenções (o equivalente a 31,5% do total de votantes); 1115 votos nulos (7,18%) e outros 462 votos brancos (2,97%). Em, que ocupa a primeira posição no ranking, mais de 40% dos eleitores locais se mantiveram neutros: foram 7.149 abstenções (o equivalente a 31,5% do total de votantes); 1115 votos nulos (7,18%) e outros 462 votos brancos (2,97%).

Pedro Canário, Brejetuba e Conceição do Castelo, que registraram 39,7%, 39,04% e 37,6% de votos brancos, nulos e abstenções, respectivamente. Na sequência, predominam outras cidades do interior, como, que registraram 39,7%, 39,04% e 37,6% de votos brancos, nulos e abstenções, respectivamente.





Grande Vitória, a Serra registrou o maior índice, com mais de 81 mil abstenções, mais de 13 mil votos nulos e mais de 7 mil brancos, que correspondem a 26,82% da população apta a votar. Entre os municípios da, aregistrou o maior índice, com mais de 81 mil abstenções, mais de 13 mil votos nulos e mais de 7 mil brancos, que correspondem a 26,82% da população apta a votar.

Vila Velha possui o menor índice entre os 78 municípios: de 17,71%. Por outro lado, a cidade depossui o menor índice entre os 78 municípios: de 17,71%.

Senado. Em relação ao pleito que elegeu Renato Casagrande (PSB) como chefe do Palácio Anchieta de 2019 a 2022, 32,35% dos eleitores do Estado ou não compareceram aos locais de votação ou optaram pela tecla branca ou digitaram números errados nas urnas. Em 14 cidades, esse índice passou dos 40%, como é o caso de Conceição da Barra, onde quase metade dos eleitores (47,15%) não escolheu um candidato. Os números são maiores nas eleições para o governo e para o. Em relação ao pleito que elegeu(PSB) como chefe dode 2019 a 2022, 32,35% dos eleitores do Estado ou não compareceram aos locais de votação ou optaram pela tecla branca ou digitaram números errados nas urnas. Em 14 cidades, esse índice passou dos 40%, como é o caso de Conceição da Barra, onde quase metade dos eleitores (47,15%) não escolheu um candidato.

MAPA DA VOTAÇÃO PARA PRESIDENTE

Em azul escuro estão os municípios em que mais de 25% dos eleitores não escolheram nenhum candidato a presidente. Em azul claro estão as cidades em que a soma dos votos brancos, nulos e abstenções foi menor que 25%.

SENADO

Em relação ao Senado, o percentual de brancos, nulos e abstenções de forma geral chegou à marca dos 38,61%, sendo que em todos os municípios pelo menos um quarto da população apta a votar preferiu não eleger ninguém no primeiro turno.

PARCELA DO ELEITORADO DISTANTE DA POLARIZAÇÃO

Os índices de não comparecimento às urnas, assim como o de votos brancos e de nulos dão um sinal de alerta: apesar da polarização que acompanhou todo o período de campanha na disputa presidencial e acirrou os ânimos de eleitores, ainda existe uma considerável parcela da população que se mantém distante e não participa das decisões políticas.

Para o professor e mestre em História das Ideias Políticas Rafael Simões, a expectativa era outra. Até julho ou agosto, acreditava-se que esses percentuais subiriam por causa do desencanto das pessoas com a situação atual do país. Mas um dos efeitos da polarização (referindo-se à disputa entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT) foi atrair mais a atenção dos eleitores. Com o passar do processo eleitoral, a expectativa era que houvesse uma queda substantiva. Mas, apesar disso, há pouco mais de um quarto dos cidadãos que não são afetados nem pela radicalização, ressalta.

Ao comparar-se os dados das eleições de 2014 com as de 2018, nota-se que os números se mantêm estáveis, com poucas oscilações. Nas eleições para presidente, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou que 27,14% dos eleitores do Estado se abstiveram ou votaram em branco em nulo. O percentual é praticamente o mesmo de 2018, de 27,13%.

Já na votação para o governo estadual, o índice até aumentou, passando de 30,1% em 2014 para 32,35% quatro anos depois. No Senado houve uma leve queda, de 40,74% na eleição anterior, quando apenas um voto foi dado por eleitor, para 38,61% em 2018, quando dois votos foram dados por cada eleitor.

Por outro lado, Rafael Simões lembra que, ao eliminar cadastros antigos e já inválidos, o recadastramento de títulos eleitorais feito pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) em algumas cidades gerava uma expectativa de que os índices seriam reduzidos.

Com essa atualização dos dados, esperava-se que as abstenções diminuíssem. Mas ficou tudo na mesma. Isso nos mostra que o cidadão continua descrente da política e não se sente mobilizado por nenhuma aposta de qualquer tipo. Isso é ruim, pois quando você se abstém, você deixa o outro escolher por você. E a participação dessas pessoas pode mudar resultados. Elas poderiam eleger, por exemplo, um deputado de sua região, que ajudasse a fiscalizar melhor, a conseguir mais verbas para esses locais. Elas perdem essa oportunidade, lamenta.