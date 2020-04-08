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Benefício

Em 24 horas, 22 milhões de pessoas se cadastraram para pedir auxílio de R$ 600

O governo estima que vai pagar o benefício a 54 milhões de pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 11:59

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 11:59

teclado de computador
Mais de 22 milhões de pessoas se cadastraram nos sistemas da Caixa Econômica Crédito: Pintrest
Aproximadamente 24 horas após o anúncio do governo, mais de 22 milhões de pessoas se cadastraram nos sistemas da Caixa Econômica para pedir o auxílio emergencial de R$ 600 por conta da pandemia do novo coronavírus.
O dado foi atualizado pela Caixa por volta das 9h30 desta quarta-feira (8). Na segunda (7), o banco liberou o acesso a um site e um aplicativo destinados a esses cadastramentos.
O pedido incluído no sistema não significa que o requerente será beneficiado. Os dados pessoais serão batidos com outras informações do governo para que depois uma resposta seja enviada, autorizando ou não o pagamento.

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Site e aplicativo da Caixa para auxílio de R$ 600 a informais estão no ar

O cadastramento deve ser feito apenas por pessoas elegíveis que não fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
Pessoas já inscritas nos sistemas do governo não precisarão fazer esse processo. Devem usar o mecanismo apenas microempreendedores individuais, contribuintes individuais do INSS e informais que não fazem parte de nenhum programa federal.
O governo estima que vai pagar o benefício a 54 milhões de pessoas. Esse número inclui beneficiários do Bolsa Família e inscritos no CadÚnico, que terão o benefício pago automaticamente e não precisam se cadastrar.

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Veja como é o cadastro para o auxílio emergencial e quem poderá receber os R$ 600

De acordo com a Caixa, o site recebeu 115 milhões de acessos nas primeiras 24 horas. Foram feitos 18 milhões de downloads dos aplicativos. A central telefônica com o número de atendimento 111 recebeu um total de 795 mil ligações no período.
Beneficiários que não possuem conta em banco receberão os recursos por meio de uma conta poupança digital que será aberta na Caixa sem custos. Clientes de outros bancos também podem optar por essa conta.
Segundo a Caixa, dos cadastros feitos até o momento, 39% optaram por abrir a conta digital.
Os pagamentos do auxílio devem começar a ser feitos nesta quinta-feira (9). O repasse das três parcelas será concluído em maio.

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