Em 2012, auditoria indicou que viaduto do DF precisava de manutenção

Desabamento ocorreu próximo ao meio-dia na área central de Brasília Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TC-DF), realizada em julho de 2012, indicou que o viaduto sobre a Galeria dos Estados, em Brasília, precisava de "manutenção urgente". Um trecho de 30 metros do viaduto despencou na manhã desta terça-feira (06). Até agora, não há registro de feridos.

O relatório foi realizado para "avaliar a destinação de recursos para obras em andamento e os procedimentos afetos às atividades de manutenção dos bens". Os auditores afirmaram que, na época, as atividades de manutenção não estavam "adequadamente organizadas" e disseram que os recursos para a área eram insuficientes, o que ameaçava a segurança da população.

Na auditoria, o viaduto sobre a Galeria dos Estado aparece com a avaliação "necessita de reparos/manutenção urgente". Outras seis localidades ficaram na mesma categoria, sendo uma delas outro trecho do mesmo viaduto onde ocorreu o acidente.

Em nota, o Tribunal de Contas informou que desde a realização da auditoria "a Corte tem reiterado determinações para que o Governo do DF implemente um plano de conservação de bens e monumentos públicos e destine recursos para essa ação, o que não foi cumprido integralmente pelo GDF".

GOVERNO CITA FALTA DE RECURSOS

Henrique Luduvice, diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), afirmou que o local do desabamento será escorado e atribuiu os atrasos na restauração das obras viárias da capital à falta de orçamento:

"A crise econômica inegavelmente reduz a capacidade de investimento. Esse governo vem resgatando e viabilizando novos investimentos", disse o diretor.

Questionado sobre relatórios que já apontavam riscos de desabamento, Luduvice se esquivou e voltou a reclamar de falta de verba: