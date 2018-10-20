Eles disputam na política, mas se entendem dentro de casa

Eleitor de Bolsonaro, José Geraldo beija a mulher Wagna, que declara voto em Haddad Crédito: Fernando Madeira

Casados há 31 anos, a advogada Wagna Gomes, 54, e empresário José Geraldo de Oliveira, 64, seguirão caminhos diferentes nas urnas no próximo dia 28. Ela votará em Fernando Haddad, candidato do PT à Presidência; ele, em Jair Bolsonaro, candidato do PSL. Se em outros lares a divergência política causa rupturas, na casa deles as opiniões distintas, que persistem desde o início do relacionamento, não abalam a união.

Eles se casaram em 1987 e as diferenças políticas apareceram logo na eleição seguinte à cerimônia, em 1989, quando os ex-presidentes Fernando Collor (PTC, na época no PRN) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se enfrentaram no segundo turno. Os dois encontraram, então, um jeito de manter a harmonia em casa: por meio do respeito.

"A primeira vez que divergimos na política foi em 89, dois anos após o casamento. De lá pra cá, continuamos discordando, mas isso nunca abalou nossa relação", afirmou Wagna.

Assim como as eleições anteriores, este ano ela garante que "não teve nenhuma mudança na rotina e na convivência (em decorrência da eleição)". "A gente discute política, sim, mas não briga por isso, nem pensa que o outro está agindo errado por votar no candidato que é totalmente oposto. Não levo para o lado pessoal", explicou.

O casal tem duas filhas, que apoiam o mesmo candidato da mãe. Em desvantagem dentro de casa, José Geraldo não se sente incomodado. "A nossa estratégia é não colocar o candidato na frente da família, que é o nosso bem mais valoroso."

Para o empresário, isso não significa não entrar em conflito, mas saber sair do embate. "Nós conversamos muito, principalmente quando assistimos às propagandas eleitorais, e o papo pode até ficar acalorado, mas, depois que viramos as costas, passa. Faço de conta que não discutimos e tudo volta ao normal", contou.

A psicóloga e especialista em gestão de pessoas Poliane Tonini afirma que as pessoas não devem deixar de conversar sobre política. Segundo ela, as manifestações contrárias e o diálogo são importantes para melhorar a consciência política. Ela alerta que o erro está em tentar vencer o debate. "Em uma discussão, não tem que ter um vencedor ou perdedor necessariamente. O que precisa ter é uma troca de aprendizado, porque não é uma disputa", explicou.

Conforme Poliane, cada indivíduo possui a sua verdade, e é com base nela e em outros motivos de ordem pessoal que define o seu candidato. Para ela, não adianta tentar impor a opinião de um em relação ao outro, sendo necessário recorrer ainda mais ao bom senso durante esse período. "Temos que evitar julgar as pessoas por causa da sua escolha e debater as ideias de forma respeitosa, tentando entender os vários pontos de vista."

O motorista Antônio Roberto Souza, 56, votará em Bolsonaro e até tenta convencer a filha, a estudante Laiane Fernanda de Souza, 22, a "apostar no novo", como ele diz. Mas explica que "é tudo na base da conversa, sem alteração". "Não tem um querendo mostrar superioridade ao outro", ressaltou.

Laiane lembra que os dois já tiveram momentos de desentendimento, mas nada que atrapalhasse o vínculo entre pai e filha. "Nós sabemos a hora de parar de falar sobre o assunto para evitar uma briga. Até porque não vale a pena. É uma coisa passageira, depois a gente acaba esquecendo", disse.

CONSELHO

Se em uma roda de conversa alguém se exceder, a psicóloga aconselha que os demais envolvidos recuem e encontrem uma forma de avisar àquela pessoa que ela passou dos limites.

Ainda de acordo com Poliane, pode não ser tão fácil manter a paz entre amigos e familiares, mas se a pessoa que "pisou na bola" se retratar, as coisas se ajeitam mais rápido. "O respeito vem em primeiro lugar, mas caso a desavença aconteça, é imprescindível se redimir e pedir desculpas, em prol das relações, para que elas fiquem estáveis", concluiu.