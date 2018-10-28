Eleitores são flagrados tirando selfie em cabine de votação no ES

Os dois casos aconteceram em Vila Velha Crédito: Pixabay

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) divulgou o balanço de ocorrências policiais deste dia de votação do segundo turno das Eleições de 2018, no Espírito Santo. De acordo com a Sesp, três casos foram registrados, sendo dois deles de pessoas que fizeram selfie nas cabines eleitorais e um flagrante de boca de urna.

Os dois casos de selfie aconteceram em zonas eleitorais de Vila Velha. As situações foram semelhantes, nas quais os eleitores foram flagrados fazendo fotografias na cabine eleitoral, o que é proibido, e os mesários acionaram as autoridades policiais. Os dois eleitores foram conduzidos à sede da Polícia Federal, em Vila Velha, para esclarecimentos. Eles assinaram termo circunstanciado e foram liberados.

Já o flagrante de boca de urna aconteceu em Vitória. A Sesp destacou que a votação segue tranquilamente no Estado e nenhum tipo de confusão ou confronto entre eleitores foi registrado até o momento.